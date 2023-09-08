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Укргазвидобування досягло найвищого добового видобутку за останні 3 роки

Йдеться про обсяг товарного газу.

Укргазвидобування досягло найвищого добового видобутку за останні 3 роки
Фото: naftogaz.com

У серпні 2023 року середньодобовий показник видобутку газу АТ "Укргазвидобування" сягнув найвищого показника з червня 2020 року.

Про це повідомляє сайт групи Нафтогаз.

Згідно з повідомленням, мова йде про обсяг товарного газу, тобто переданого для реалізації споживачам.

Видобуток газу вдалося збільшити завдяки введенню в експлуатацію з початку року 54 нових газових свердловин та збільшенню кількості сервісних операцій.

"Досягнуте збільшення середньодобового видобутку дасть нам можливість за підсумками року перевищити результат за два попередні роки", – прокоментував Олег Толмачев, т.в.о. генерального директора АТ "Укргазвидобування".

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Нагадаємо, у травні Нафтогаз заявив про запуск нової потужної свердловини, яка дозволяє добувати 580 тис. кубометрів газу на добу.

У квітні Нафтогаз повідомляв, що за останній місяць Укргазвидобування запустило дві свердловини на одному з найбільших родовищ України. Сукупно вони додали понад 300 тис. куб. м газу до добового видобутку компанії.

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