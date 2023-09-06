За розкрадання 8,4 млрд грн ПриватБанку судитимуть шістьох експосадовців, - НАБУ

Викриті факти корупції не є вичерпними, в низці епізодів тривають розслідування.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відправили на лаву підсудних шістьох осіб, яких обвинувачують у розкраданні грошових коштів ПАТ КБ "ПриватБанк" на загальну суму понад 8,4 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у грудні 2016 року, напередодні націоналізації, ексголова правління банку розпорядився перерахувати кошти з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданим акредитивам двом компаніям-агротрейдерам.

У результаті банку завдали збитків на суму близько 315 млн доларів США (8,2 млрд грн за курсом НБУ).

Крім того, ексголова правління банку, його перший заступник та два керівники департаментів у грудні 2016 року за день до визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь пов’язаних з банком компаній.

Кошти перерахували декількома траншами на дві різні компанії. 85,2 млн грн – на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, а 136,8 млн грн – на користь іншої. Ці кошти учасники схеми згодом вивели за кордон для легалізації.

Серед обвинувачених:

ексголова правління ПАТ КБ «ПриватБанк» (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1,2 ст. 366 КК України);

колишній перший заступник голови правління ПАТ КБ «ПриватБанк» (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);

ексзаступник голови правління ПАТ КБ «ПриватБанк» (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України);

колишня керівниця департаменту фінансового менеджменту ПАТ КБ «ПриватБанк» (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);

колишня керівниця департаменту підтримки міжбанківських операцій ПАТ КБ «ПриватБанк» (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України);

керівниця департаменту операційного напрямку АТ КБ «ПриватБанк» (ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України).

У НАБУ зазначили, що викриті факти корупційної діяльності у банку не є вичерпними: в низці епізодів тривають розслідування. Насамперед, - схем виведення понад 130 млрд грн із банку, що стало однією з підстав його націоналізації.

Загальний обсяг матеріалів по всіх епізодах наразі перевищує 2500 томів, а справа є однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів.

Нагадаємо, у жовтні минулого року НАБУ і САП завершили розслідування у справі топменеджементу ПриватБанку за трьома епізодами.

18 грудня 2016 року уряд України прийняв рішення про націоналізацію ПриватБанку, який належав Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову у зв'язку з його неплатоспроможністю.

Залучена 2017 року компанія Kroll за підсумками аудиту банку встановила, що до націоналізації ПриватБанк був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум 5,5 млрд доларів.

Олександр Дубілет був головою правління ПриватБанку перед його націоналізацію. Правоохоронні органи підозрюють його у причетності до виведення 8,2 млрд гривень з ПриватБанку перед націоналізацією. Загалом на сьогодні до кримінальної відповідальності у цій справі притягнуто п’ятеро осіб. Крім Дубілета, це його заступники Володимир Яценко та Людмила Шмальченко та дві керівниці департаментів.

У березні 2021 року НАБУ оголосило Дубілета в розшук. У відповідь ексбанкір заявив, що є громадянином Ізраїлю, проживає в Ізраїлі та не ховається від слідства. У червні 2021 року ВАКС заочно арештувала Дубілета, але апеляційна палата через кілька тижнів це рішення скасувала, а в грудні ВАКС вдруге заочно арештував ексголову правління ПриватБанку.