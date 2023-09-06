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В Україні щомісяця реєструються близько 25 тис. нових бізнесів

Рекордний показник відкриття ФОПів був зареєстрований у червні.

В Україні щомісяця реєструються близько 25 тис. нових бізнесів
Фото: Укрінформ

Станом на початок вересня в Україні офіційно працюють понад 2 млн 52 тис. ФОПів. Це на 36 тис. більше, ніж було до повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Мінреінтеграції з посиланням на Опендатабот.

Рекордний показник відкриття ФОПів було зафіксовано у червні цього року. Тоді українці зареєстрували 31,5 тис. нових ФОПів. У середньому на місяць реєструється близько 25 тис. нових бізнесів.

Починаючи з квітня минулого року і дотепер, найбільший приріст підприємців зафіксовано в Києві – плюс 12,9 тис., на Львівщині – на 12,3 тис., а на Дніпропетровщині – на 8,6 тис.

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Нагадаємо, з червня 2023 року на порталі "Дія" можна автоматично закрити ФОП без участі реєстратора. Скористатися послугою можуть фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП та підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

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