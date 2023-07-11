У червні зареєстрований рекордний показник відкриття ФОПів

У червні 2023 року було зареєстровано понад 31 000 нових ФОПів. Це найбільший показник не лише з початку війни, а й за останні 3 роки.

Про це повідомляє у Telegram Мінреінтеграції з посиланням на платформу Опендатабот та дані Єдиного державного реєстру.

Зазначається, що загалом з початку року українці відкрили майже 134 000 нових бізнесів. Найбільш популярним напрямом для відкриття бізнесу залишається роздрібна торгівля. За перше півріччя у цій сфері зʼявилося понад 38 000 нових ФОПів.

Далі в рейтингу популярності йдуть компʼюторне програмування, надання інших індивідуальних послуг, оптова торгівля та ресторанний бізнес.

Серед регіонів лідером за кількістю новостворених ФОПів став Київ. За перше півріччя у столиці було зареєстровано понад 19 000 нових підприємців. Друге і третє місця займають Дніпропетровська та Львівська області, у кожній з яких із початку року було відкрито більш як 10 000 ФОПів.

Нагадаємо, з червня 2023 року на порталі "Дія" можна автоматично закрити ФОП без участі реєстратора. Скористатися послугою можуть фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП та підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.