Україна хоче залучити від Європейського інвестиційного банку додаткові 1,1 млрд гривень, - Шмигаль

Кошти підуть на оновлення громадського транспорту та розвиток муніципальної інфраструктури.

Україна хоче залучити від Європейського інвестиційного банку додаткові 1,1 млрд гривень.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Відповідні рішення про залучення цих коштів ухвалив Кабмін. Фінансуватимуть два проєкти, які мають сприяти розвитку та відновленню українських регіонів.

"Перший проект — це оновлення громадського транспорту, що передбачає закупівлю нових тролейбусів, трамваїв, ремонт інфраструктури та розвиток цифрових систем. Другий — це розвиток муніципальної інфраструктури, зокрема кошти на ремонт та модернізацію систем водо- і теплопостачання", - розповів Шмигаль.

Нагадаємо, нещодавно віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в проєктах відновлення України. Він передбачає виділення 840 мільйонів євро на реалізацію в 2023 році пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України.

Торік ЄІБ перерахував нашій державі додаткові 550 млн євро. Йшлося про те, аби за ці гроші покрили витрати на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури та підтримати стабільність української електромережі.