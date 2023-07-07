Екс-глава МЗС Польщі пояснив, що робити з угорським прем'єром Орбаном

"Подивіться, що робить Польща: вона ігнорує Орбана. І це може бути дуже дратівливим", - сказав Яцек Чапутович.

Колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович вважає, що угорського прем'єра Віктора Орбана, який відомий своєю проросійською позицією та блокуванням ініціатив ЄС на підтримку України, варто ігнорувати.

Таку думку Чапутович озвучив в інтерв'ю LB.ua, відповідаючи на запитання, що Україні робити з Орбаном.

"Нині не лише Україні, а й Польщі, Євросоюзу складно вести переговори з Угорщиною. У її уряду особлива позиція, яку можна назвати ревізіоністською. Угорці вважають, що вони зазнали несправедливих втрат після ще Першої світової війни, що це має бути якось компенсовано. Їх не влаштовує статус-кво у Європі, що наближає їхню позицію до російської", - сказав ексглава польського МЗС.

За словами Чапутовича, він не сказав би, що угорці хочуть отримати нові території. "Можливо, угорці просто бажають посилити вплив на угорську меншину в інших країнах, включаючи Україну. Держави Європейського Союзу знають і враховують це. Водночас Угорщина – це прагматична країна. Вона навряд чи блокуватиме ініціативи ЄС щодо України", - додав польський дипломат.

"Повертаючись до того, що робити. Подивіться, що робить Польща: вона ігнорує Орбана. І це може бути дуже дратівливим", - порадив Чапутович.

Нагадаємо, один з останніх скандалів - поява українських військовополонених в Угорщині. Їх угорській стороні передала Російська православна церква. Нещодавно додому вдалося повернути двох захисників. Українські дипломати працюють над тим, аби додому прибули решта військових.

Також Угорщина може заветувати початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз через Грузію. Зрештою, угорський парламент відклав до осінньої сесії ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО.