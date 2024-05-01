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Україна вимагає від МОК відреагувати на порушення під час шосейної велогонки Vicenza Bionde-2024

До змагань допустили російського спортсмена, а під час церемонії нагородження переможців увімкнули гімн РФ.

Україна вимагає від МОК відреагувати на порушення під час шосейної велогонки Vicenza Bionde-2024
Вадим Гутцайт
Фото: facebook

Україна вимагає від Міжнародного олімпійського комітету відреагувати на порушення рекомендацій про участь «нейтральних» спортсменів у шосейній велогонці Vicenza Bionde-2024.

Про це йдеться на сайті Національного олімпійського комітету.

Лист до МОК підписали президент НОК Вадим Гутцайт, т.в.о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний і президент Федерації велосипедного спорту Андрій Грівко.

Інцидент стався 28 квітня. Російського спортсмена Віктора Бугаєнка допустили до змагань у «нейтральному» статусі. Але при цьому організатори грубо порушили рекомендації МОК, коли під час церемонії нагородження переможців увімкнули державний гімн Росії. 

Українська сторона вимагає провести розслідування і вжити заходів, аби в майбутньому не допустити подібних випадків.

У листі підписанти наголосили на позиції України не допускати російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань, зокрема й кваліфікаційних турнірів на Олімпіаду-2024. Також наша держава вимагає посилити контроль за дотриманням міжнародними федераціями та організаторами міжнародних змагань рекомендацій МОК щодо нейтрального статусу спортсменів із Росії та Білорусі.

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