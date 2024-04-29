​ПСЖ став достроковим чемпіоном Франції

За підсумками туру у таблиці чемпіонату Франції ПСЖ з 70 очками посідає перше місце.

У неділю 28 квітня свій матч у рамках 31 туру Ліги 1 провели “Ліон” та “Монако”. Головний переслідувач парижан - “Монако” у виїзному матчі проти “Ліона” втратив очки (3:2).

Тож за підсумками туру у таблиці чемпіонату Франції ПСЖ з 70 очками посідає перше місце, далі “Монако” (58), “Брест” (56), “Лілль” (55) та “Ніцца” (51).

До кінця чемпіонату залишилося 3 тури, тому жодна з команд не зможе наблизитися до нездоланного “Парі Сен-Жермен”.

Таким чином, ПСЖ достороково записав у свою історію 12-й титул чемпіонів Ліги 1 та третій поспіль. Варто відзначити, що 10 останніх титулів парижани здобули за останні 12 сезонів, після того, як катарська компанія Qatar Sports Investments взяла під контроль "Парі Сен-Жермен" у 2011 році. До цього парижани мали лише два чемпіонства 1986 і 1994 років.