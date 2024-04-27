​​Сьогодні Україна стартує на Чемпіонаті світу з хокею. Перший суперник - Естонія

Сьогодні чоловіча збірна України з хокею проведе свій перший матч на Чемпіонаті світу в Дивізіоні 1B. Суперником синьо-жовтих буде Естонія.

Початок зустрічі о 19:30 за Києвом.

Світова першість пройде у Литві з 27 квітня до 3 травня. Іншими суперниками синьо-жовтих будуть Нідерланди, Іспанія, Китаю та господарі турніру - Литва. Матчі проводитимуться у Вільнюсі на "Авіа Солюшенс Груп Арені" - це другій найбільшій у країні. Його особливісю є те, що там переважно проводяться баскетбольні ігри. Перед стартом ЧС-2024 арену залили льодом для того, щоб проводити хокейні матчі.

Склад збірної України:

Воротарі : Богдан Дьяченко ("Сокіл"), Едуард Захарченко ("Дніпро"), Гліб Арцатбанов ("Елберні-Веллі Буллдогс", Канада)

: Богдан Дьяченко ("Сокіл"), Едуард Захарченко ("Дніпро"), Гліб Арцатбанов ("Елберні-Веллі Буллдогс", Канада) Захисники : Ігор Мережко ("Списька Нова Весь", Словаччина), Євген Ратушний ("Дніпро"), Іван Сисак ("Дунауйвароши Ацельбикак", Угорщина), Пилип Пангелов-Юлдашев ("Подгале", Польща), Олексій Дахновський ("Кошице", Словаччина), Віталій Андрейків ("Заглембє", Польща), Всеволод Толстушко, Олексій Янішевський (обоє — "Сокіл")

: Ігор Мережко ("Списька Нова Весь", Словаччина), Євген Ратушний ("Дніпро"), Іван Сисак ("Дунауйвароши Ацельбикак", Угорщина), Пилип Пангелов-Юлдашев ("Подгале", Польща), Олексій Дахновський ("Кошице", Словаччина), Віталій Андрейків ("Заглембє", Польща), Всеволод Толстушко, Олексій Янішевський (обоє — "Сокіл") Нападники: Олександр Пересунько ("Попрад", Словаччина), Даніїл Трахт ("Лукко", Фінляндія), Андрій Денискін ("Унія", Польща), Віталій Лялька, Гліб Крівошапкін (обоє — "Кременчук"), Денис Бородай, Вадим Мазур, Віктор Захаров (усі — "Сокіл"), Олексій Ворона ("Повазька Бистриця", Словаччина), Станіслав Садовіков ("Злін", Чехія), Євген Фадєєв ("Скенпойнт Імберс Лімберг", Нідерланди), Фелікс Морозов ("Морзин-Аворьяз", Франція).

Зазначимо, що нещодавно Україна обіграла Естонію з рахунком 5:3 у матчі відбору олімпійської кваліфікації.

Що ж до прогнозу на цей матч, то експерти Favbet шанси на перемогу обох команд оцінюють так:

Перемога Естонії - 7.55

Перемога України - 1.08

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