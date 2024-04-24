"Українське лондонське дербі" в АПЛ завершилося розгромом

Українські футбольні вболівальники пильно стежили за лондонським дербі у перенесеному матчі 29-го туру Англійської прем'єр-ліги, адже на полі мали зійтися два наших співвітчизники. "Арсенал" Олександра Зінченка приймав "Челсі" Михайла Мудрика.

Щоправда один проти одного українці так і не зіграли. Мудрик з'явився у стартовому складі, але був замінений на 66-ій хвилині, не відзначившись результативними діями. А Зінченко вийшов з лави запасних на 72-ій хвилині, коли результат матчу вже був більш ніж очевидним.

"Каноніри" буквально знищили суперника: вже на четвертій хвилині рахунок відкрив Троссар, а по перерві "Челсі" відверто посипався, внаслідок чого за 20 хвилин пропустив ще аж чотири м'ячі. Дублі оформили Вайт та Гаверц, для якого поєдинок був принциповим - раніше він виступав саме за "синю" лондонську команду і навіть вигравав з нею Лігу чемпіонів. Попри це, обидва взяття воріт німець демонстративно святкував.

5:0 у підсумку - "Арсенал" поки очолює турнірну таблицю, а "Челсі" втратив математичні шанси на топ-четвірку. Хоча з урахуванням результатів цього сезону зона Ліги чемпіонів Мудрику та компанії усе одно хіба що снилася.