Як бути в курсі всіх подій світового та українського футболу

Ні для кого не секрет, що футбол – спорт номер один на нашій планеті. Аудиторія цього виду спорту складає космічну цифру – 4 мільярди вболівальників у всьому світі і, що найголовніше, вона постійно зростає. У сучасному спорті нова та цікава інформація надходить щодня з різних джерел та у величезних кількостях. Саме тому сучасному фанату потрібно знати, де можна її знаходити і як фільтрувати. У цій статті ми розглянемо різні способи того, як залишатися в центрі того, що відбувається у футбольному світі, бути в курсі всіх подій онлайн і знати всі головні новини футболу.

Як стежити за новинами улюбленого клубу

Більшість фанів у футболі мають свої улюблені команди. Кожен по-різному обирає собі такий клуб, але всіх фанатів об'єднує інтерес до обожнюваних колективів. Для того, щоб стежити за їхніми успіхами, є відразу кілька простих варіантів.

Перший – це офіційний сайт команди. Саме там найперше публікуються всі прес-релізи та новини, які пов'язані з потрібним вам клубом. Також там часто можна зустріти ексклюзивні інтерв'ю чи коментарі тренерів та гравців, а також такі цікаві речі, як календар колективу, заявка на різні турніри та просунута статистика.

Також для того, щоб стежити за улюбленим клубом, чудово підходять соціальні мережі. Інстаграм, Твіттер, Фейсбук, Тік-Ток і так далі. Тут ви знайдете ще цікавіший контент, ніж на сайті. Наприклад, огляди матчів, класні моменти з тренувань, різні інтерактиви з вашими улюбленими гравцями або фотографії у відмінній якості.

Що стосується перегляду самих матчів, то тут справи складніші. Якщо у вашому телевізійному пакеті немає каналів, на яких транслюються матчі улюбленої команди, то доведеться оформити окрему підписку на інтернет ресурсах, які мають права на показ потрібних вам змагань. З'ясувати назви цих платформ не так складно, як здається. Досить просто «завантажити» про те, хто має право на трансляцію, яку ви хочете переглянути та перейти на їхній сайт.

Ще одним варіантом, де можна знайти футбольну трансляцію онлайн, є сайти букмекерських контор. Деякі з них надають своїм клієнтам можливість перегляду матчів у себе на сайті або в мобільному додатку, але це вже тема окремого матеріалу.

Найкращий онлайн додаток для фанатів футболу

Найпопулярнішим додатком для того, щоб стежити за футболом онлайн, є Flashscore.

Flashscore – сервіс спортивної статистики. Його часто називають сервісом статистики з футбольних матчів, але це не зовсім так, тому що Flashscore пропонує статистику аж за 34 видами спорту. Однак сьогодні нас цікавить футбол, тож поговори ми саме про нього.

Найпопулярніші розділи на Flashscore – це статистика турнірів, матчів, команд та гравців. Також ним часто користуються, щоб відстежувати результати матчів онлайн або щоб стежити за текстовою трансляцією. У додатку також є розклад матчів на майбутні місяці та турнірні таблиці або сітки.

З відчутних мінусів програми можна виділити тільки той факт, що на маловідомий матч з не найпопулярнішої ліги може не бути статистики, лише результат протистояння.

Сервіс Flashscore надає статистику всім охочим безкоштовно. Її можна вивчати як на сайті Flashscore, так і в мобільних програмах або на мобільній версії сайту. Мобільна версія доступна і для Android, і для iPhone, першу потрібно шукати в пошуку Google Плей, другу можна знайти через офіційний сайт сервісу, посилання є в самому низу сторінки.

Достовірність спортивної інформації та новин онлайн

Якщо повернутись до теми того, де краще черпати свіжу інформацію про події, що відбуваються у світовому футболі, то ми вже говорили, що найдостовірніше джерело – це першоджерело. У випадку футболу це найчастіше бувають офіційні сайти команд чи соціальні мережі футболістів, де вони роблять певні заяви.

Однак у цих випадках ми маємо лише новини про події, що вже відбулися, та інформацію лише про найважливіші та гучні речі. Звичайно ж, фанатам цього завжди мало. На цьому і паразитують деякі ЗМІ або навколофутбольні аканти у соцмережах онлайн.

Ось чому, якщо вас цікавить значно більша палітра футбольних новин онлайн, вам потрібно звернути свою увагу на авторитетні видання, яким можна довіряти. Як правило, це ті ЗМІ, які займатимуться спортивною журналістикою профільно, а отже, мають і акаунти в соціальних мережах, і телеканали, і сайт з перевіреною «інфою» і, звичайно ж, надають можливість для зворотного зв'язку зі своїми читачами. На сайтах таких ЗМІ ви можете знайти не тільки свіжі, актуальні та ексклюзивні новини, але й аналітичні статті від авторитетних спортивних журналістів, а на їхньому теле- та ютуб каналах присутній аналітичний відеоконтент та трансляції цікавих спортивних подій онлайн.

Ось чому вам, як фанату футболу, дуже важливо знатися на тонкощах сучасного футбольного медіапростору. Це не тільки вбереже вас від споживання фейкових новин, але й зробить ваш перегляд футбольних матчів комфортнішим, цікавим та приємним.