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Українська тенісистка Калініна перемогла в Руані “нейтральну” Мірру Андреєву

Посіяна під 3-м номером Калініна у півфіналі гратиме з полькою Магдою Лінетт.

Українська тенісистка Калініна перемогла в Руані “нейтральну” Мірру Андреєву
Ангеліна Калініна
Фото: "Великий теніс України"

Українка Ангеліна Калініна пробилася до 1/2 фіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) - Open Capfinances Rouen Métropole.

Про це повідомляє “Великий теніс України”.

Ангеліна Калініна у французькому Руані за 1 годину 40 хвилин перемогла “нейтральну” Мірру Андреєву - 6:4, 7:5.

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Посіяна під 3-м номером Калініна у півфіналі гратиме з полькою Магдою Лінетт. Вона у чвертьфіналі перемогла Аранчу Рус із Нідерландів - 7:6 (11:9), 6:1.

Турнір у Руані триватиме до 21 квітня, його призовий фонд складає понад 267 тис. доларів.

  • До основної сітки Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, Ролан Гаррос-2024, згідно заявкового листа, потрапили п'ять українок.
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