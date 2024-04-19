Українська тенісистка Калініна перемогла в Руані “нейтральну” Мірру Андреєву

Посіяна під 3-м номером Калініна у півфіналі гратиме з полькою Магдою Лінетт.

Українка Ангеліна Калініна пробилася до 1/2 фіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) - Open Capfinances Rouen Métropole.

Про це повідомляє “Великий теніс України”.

Ангеліна Калініна у французькому Руані за 1 годину 40 хвилин перемогла “нейтральну” Мірру Андреєву - 6:4, 7:5.

Посіяна під 3-м номером Калініна у півфіналі гратиме з полькою Магдою Лінетт. Вона у чвертьфіналі перемогла Аранчу Рус із Нідерландів - 7:6 (11:9), 6:1.

Турнір у Руані триватиме до 21 квітня, його призовий фонд складає понад 267 тис. доларів.