Україна наполягає, що росіянам, які підтримують війну, слід заборонити участь в змаганнях у будь-якому статусі.

​Україна вимагає відсторонити росіян від участі у чемпіонаті Європи з дзюдо

Міністерство молоді та спорту України, НОК та Федерація дзюдо України вимагають відсторонити росіян від участі у чемпіонаті Європи з дзюдо. Йдеться про російських атлетів, які підтримують війну.

Про це повідомила пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

Із відповідний листом до МОК та Міжнародної федерації дзюдо звернулись голова Мінмолодьспорту Матвій Бідний, президент НОК України Вадим Гутцайт та президент федерації дзюдо України Михайло Кошляк.

Зазначається, що серед учасників чемпіонату Європи з дзюдо 2024 року присутні спортсмени, що підтримують російську війну проти України.

Серед них Мадіна Таймазова, Інал Тасоєв, Яго Абуладзе, Арман Адамян, Даніл Лаврентьєв, Махмадбек Махмадбеков, Михайло Ігольніков, Арман Адамян, Матвій Каніковський, Тамерлан Башаєв, Глафіра Борисова, Ксенія Галіцька, Далі Лілуашвілі, Каміла Бадурова, Еліс Старцева, Рамазан Абдулаєв.

Українські чиновники закликають МОК та міжнародні спортивні організації унеможливити участь у будь-якому статусі російських спортсменів, які підтримують війну проти України, у міжнародних спортивних змаганнях. Зокрема, йдеться і про Олімпійські ігри.

Мінмолодьспорту подякували watchers.media за додаткові докази порушення умов нейтральності російськими спортсменами.

Очікується, що кваліфікацію на участь в Олімпійських Іграх-2024 у Парижі можуть пройти близько 36 нейтральних спортсменів з російськими та 22 з білоруськими паспортами.

Рішення щодо участі цих спортсменів у церемонії закриття 11 серпня буде прийнято пізніше.

Будь-які медалі, здобуті нейтральними спортсменами, не будуть зараховуватися як збірної групи в загальній таблиці нагород.

Торік МОК відсторонив Росію та Білорусь від участі в Іграх 2024 року, але дозволив спортсменам змагатися у нейтральному статусі.