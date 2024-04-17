>
Помер український письменник Дмитро Капранов
Помер український письменник Дмитро Капранов
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
На фронті загинув активіст Павло Петриченко
На фронті загинув активіст Павло Петриченко
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
Низка медійників поскаржилася керівництву ЗСУ і Міноборони на речницю Сил оборони півдня
Низка медійників поскаржилася керівництву ЗСУ і Міноборони на речницю Сил оборони півдня
Президент підписав мобілізаційний законопроєкт
Президент підписав мобілізаційний законопроєкт
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Reuters: Україна в останню мить відмовилася від угоди про безпеку судноплавства в Чорному морі
Reuters: Україна в останню мить відмовилася від угоди про безпеку судноплавства в Чорному морі
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Сьогодні "Манчестер Сіті" та мадридський "Реал" боротимуться за вихід до півфіналу Ліги чемпіонів

"Містяни" не програють із грудня, а "вершкові" - із серпня минулого року.

Сьогодні "Манчестер Сіті" та мадридський "Реал" боротимуться за вихід до півфіналу Ліги чемпіонів
"Реал" - "МС" (архівне фото)
Фото: https://www.realmadrid.com/

Сьогодні в рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між "Манчестер Сіті" та мадридським "Реалом". Матч відбудеться на англійському "Етіхад Стедіум" і розпочнеться о 22:00.

Перша гра принесла багато емоцій футбольним уболівальникам та завершилася внічию з рахунком 3:3. Це означає, що матч у Манчестері стане вирішальною битвою для двох неймовірно сильних команд. Огляд перших матчів 1/4 фіналу ЛЧ читайте в матеріалі LB.ua "Божевілля в Мадриді і спокійна нічия в Лондоні".

Перед повторною зустріччю "Ман Сіті" та "Реал" провели матчі своїх національних чемпіонатів. Команда Хосепа Гвардіоли розгромила "Лутон Таун" з рахунком 5:1, а "галактікос" з мінімальним рахунком обіграли "Мальорку".

Манчестерський клуб є діючим переможцем Ліги чемпіонів, "Реал" - 14 разів вигравав головний турнір європейського футболу.

Що ж до прогнозів, то експерти Favbet вважають, що фаворитами цього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу "Манчестер Сіті" в основний час пропонується коефіцієнт 1,67, тоді як потенційний успіх мадридського "Реала" оцінюється показником 5,40. Імовірність нічиєї представлена коефіцієнтом 4,55.

Шанси "Манчестер Сіті" на прохід до наступної стадії - 1,38, а "Реалу" - 3,30.

Зазначимо, що футбольні шляхи цих двох команд раніше перетиналися 13 разів у рамках Ліги чемпіонів і Міжнародного кубка чемпіонів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies