Сьогодні "Манчестер Сіті" та мадридський "Реал" боротимуться за вихід до півфіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні в рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між "Манчестер Сіті" та мадридським "Реалом". Матч відбудеться на англійському "Етіхад Стедіум" і розпочнеться о 22:00.

Перша гра принесла багато емоцій футбольним уболівальникам та завершилася внічию з рахунком 3:3. Це означає, що матч у Манчестері стане вирішальною битвою для двох неймовірно сильних команд. Огляд перших матчів 1/4 фіналу ЛЧ читайте в матеріалі LB.ua "Божевілля в Мадриді і спокійна нічия в Лондоні".

Перед повторною зустріччю "Ман Сіті" та "Реал" провели матчі своїх національних чемпіонатів. Команда Хосепа Гвардіоли розгромила "Лутон Таун" з рахунком 5:1, а "галактікос" з мінімальним рахунком обіграли "Мальорку".

Манчестерський клуб є діючим переможцем Ліги чемпіонів, "Реал" - 14 разів вигравав головний турнір європейського футболу.

Що ж до прогнозів, то експерти Favbet вважають, що фаворитами цього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу "Манчестер Сіті" в основний час пропонується коефіцієнт 1,67, тоді як потенційний успіх мадридського "Реала" оцінюється показником 5,40. Імовірність нічиєї представлена коефіцієнтом 4,55.

Шанси "Манчестер Сіті" на прохід до наступної стадії - 1,38, а "Реалу" - 3,30.

Зазначимо, що футбольні шляхи цих двох команд раніше перетиналися 13 разів у рамках Ліги чемпіонів і Міжнародного кубка чемпіонів.