​Божевілля в Мадриді і спокійна нічия в Лондоні

«Реал Мадрид» — «Манчестер Сіті»

Найочікуваніший поєдинок чвертьфіналу ЛЧ відбувся у вівторок на «Сантьяго Бернабеу». Обидві команди були налаштовані рішуче, адже тільки одна зможе продовжити боротьбу за омріяний титул чемпіона Європи.

Стартова одинадцятка «вершкових» на матч мала такий вигляд: Лунін, Карвахаль, Чуамені, Рюдігер, Менді, Камавінга, Вальверде, Кроос, Беллінгем, Родріго, Вінісіус.

За «Манчестер Сіті» з перших хвилин вийшли: Ортега, Аканджі, Діас, Стоунс, Гвардіол, Родрі, Ковачич, Гріліш, Фоден, Бернардо Сільва, Голанд.

Фото: https://www.realmadrid.com/

Матч у Мадриді розпочався на божевільних швидкостях. Уже на 40-й секунді через зрив атаки жовту отримав захисник мадридців Чуамені. (Наступний матч француз пропустить — дискваліфікація.)

Арбітр призначив стандарт, до позначки підійшов Бернардо Сілва й без проблем відправив м'яч низом у ближній кут воріт Луніна: обдуривши суперників, він реалізував абсолютно простий, банальний момент — 0:1. Крижаний душ для господарів уже на другій хвилині!

На 12-й «Реал Мадрид» провів швидкий контрвипад: Камавінга отримав пас від Карвахаля, обіграв Гріліша й завдав дальнього удару — м'яч відрикошетив від Рубена Діаша, дезорієнтував Стефана Ортегу — 1:1.

Фото: https://www.realmadrid.com/

Гол записали на захисника «містян».

За дві хвилини «Реал Мадрид» забив удруге: Родріго вийшов у штрафну, його удар припав на задню частину п'ятки швейцарського центрального захисника, а потім м'яч пройшов повз голкіпера та влучив у ворота.

Отже, 14-разові переможці оговталися й дотиснули «містян» завдяки контратакувальному футболу.

Фото: https://www.realmadrid.com/

Ближче до перерви гра притихла, «Сіті» володів м'ячем і притискав «вершкових» до воріт, а ті шукали нагоди для швидких і компактних контрвипадів.

Фото: https://www.realmadrid.com/

Абсолютно вогняний перший тайм подарував уболівальникам неймовірні емоції. Другий був не менш емоційним.

Одразу по перерві «Сіті» створив небезпеку для суперника: на 48-й хвилині Гріліш змістив м'яч праворуч, а потім завдав сильного удару, який пройшов вище від воріт.

На 67-й хвилині з-за меж штрафного Філ Фоден виконав блискавичний удар у верхній кут воріт — Лунін був безсилим — 2:2.

Фото: https://twitter.com/ManCity

За чотири хвилини ще один неймовірний гол, ще один удар з-за меж штрафного виконав захисник «Манчестера Сіті» Йошко Гвардіол. Андрій Лунін знову не дотягнувся — 2:3. Фантастичний дебютний м'яч хорватського футболіста за англійську команду. З блискавичною швидкістю «містяни» змінили рахунок і вирвалися вперед!

На 79-й хвилині Мадрид зрівняв його: Вінісіус подав з лівого краю штрафного на Федеріко Вальверде, який з ходу пробив по воротах і переміг Ортегу — 3:3.

Фото: https://twitter.com/ChampionsLeague

Фінальний свисток зафіксував нічию в Мадриді, а це означає, що найцікавіше попереду. Матч у Манчестері стане вирішальною битвою для двох неймовірно сильних команд.

Фото: https://twitter.com/ChampionsLeague

Наставник «Манчестера Сіті» Хосеп Гвардіола позитивно налаштований на матч-відповідь: «Ми добре почали, але проти Мадрида дуже важко грати, тому що вони дуже добре захищаються, а їхній темп попереду неймовірний, тому ви завжди пропускаєте переходи й це неможливо контролювати. У першому таймі ми трохи хвилювалися за м'яч, а після того, як поступилися 2:1, втратили багато м'ячів, яких гравці зазвичай не втрачають. Але в другому таймі показали нашу неймовірну індивідуальність. Очевидно, що ми хотіли вийти з невеликою перевагою на другий матч, але я думаю, що повинні бути задоволені сьогоднішнім вечором. Ми змагалися дуже добре, і якщо повторимо це наступного тижня, то зможемо пройти далі».

Карло Анчелотті, головний тренер мадридського «Реала»: «Це була добре збалансована гра, обидві команди дійсно змагалися на межі — важка нічия. Поки ми тиснули на них, були в дуже хорошій формі. Дуже старалися використати здатність грати у швидкий футбол. Вони забили рано, і, чесно кажучи, ніхто не міг очікувати, що вони заб'ють з такої позиції. Однак ми дуже добре відреагували, чудово грали протягом 60 хвилин, але «Сіті» забив два голи, які не можна було зупинити».

«Арсенал» — «Баварія»

Фото: https://www.arsenal.com/

Ще один представник англійської Прем'єр-ліги лондонський «Арсенал» приймав удома мюнхенську «Баварію».

За «Арсенал» через травму не зіграв захисник Юррієн Тімбер, тоді як «Баварія» була без Марусича, Бухманна, Сарра, Боея та Асеко.

Для «Баварії» Ліга чемпіонів залишається останнім шансом на чемпіонство в цьому сезоні, оскільки виграти Бундеслігу їй буде вкрай важко, Суперкубок вона програла «Лейпцигу», а в Кубку вилетіла від «Саарбрюкена».

«Арсенал» же знову бореться за титул чемпіона Прем'єр-ліги з не менш сильними «Ліверпулем» і «Манчестером Сіті». У ЛЧ «каноніри» точно прагнутимуть реваншу над «Баварією» — вона неодноразово вибивала їх із турніру. Здається, що нинішня німецька команда не має стільки сил і бойового духу, аби тиснути на суперника. А проте, у Лізі чемпіонів можливо все.

Склад «Арсеналу»: Рая, Вайт, Саліба, Габріел, Ківьор, Жоржиньо, Райс, Едегор, Сака, Мартінеллі, та Хавертц.

Український півзахисник Олександр Зінченко розпочав матч на лаві запасних.

Стартова одинадцятка «Баварії»: Ноєр, Кімміх, Де Лігт, Даєр, Дейвіс, Лаймер, Горецка, Сане, Мусіала, Гнабрі, Кейн.

Матч на «Емірейтс» розпочався з домінування «Арсеналу». Уже на 12-й хвилині лондонці відкрили рахунок: Вайт виконав проникний пас на Саку, який відправив приголомшливий удар лівою ногою повз Ноєра в дальній кут воріт — 1:0.

Наступна атака закінчилася ще одним неймовірним моментом Вайта, щоправда, м'яч пройшов повз ворота.

Фото: https://twitter.com/Arsenal

На 18-й хвилині після жахливої обрізки захисників на власній половині поля Горецка перехопив м'яч біля штрафного, віддав на хід Гнабрі, який у падінні вправно запустив м'яч у сітку воріт суперника — 1:1. Перший і відразу реалізований момент мюнхенців у матчі.

На 30-й хвилині поєдинку «Баварія» скористалася другим шансом: вийшла в контрвипад на чолі із Сане, той пройшов двох футболістів «Арсеналу», але у штрафному впав через фол Саліби — арбітр призначив 11-метровий. Гаррі Кейн підійшов до позначки й спокійно пробив. Англієць вивів команду вперед (1:2), зафіксувавши свій сьомий гол у Лізі чемпіонів цього сезону. Наразі він найкращий бомбардир змагань.

Фото: https://www.arsenal.com/

У першому таймі, згідно зі статистикою, «Арсенал» мав значну перевагу: володіння м'ячем сягнуло 60 %, 9 ударів, причому три у створ воріт. Натомість у мюнхенців — два удари у ворота, і вони вдало реалізували їх. Фортуна на боці німецької команди.

Фото: https://www.arsenal.com/

Після перерви на поле замість Ківьора вийшов Олександр Зінченко.

На 67-й хвилині Мікель Артета провів подвійну заміну: Мартінеллі й Жоржиньо на Троссара й Габріеля Жезуса. Саме вони чудово спрацювали й допомогли «Арсеналу» зрівняти рахунок: Габріель Жезус отримав м'яч у штрафному, обійшов Де Лігта й віддав передачу на Троссара, який правою ногою пробив у кут воріт Ноєра — 2:2.

На 90-й хвилині Томас Партей помилився, Мусіяла підхопив та добіг до лінії, віддав пас на Комана, той з шестиметрової позначки пробив правою ногою, м'яч пройшов між ногами голкіпера та влучив у штангу. Неймовірний шанс “Баварії”.

Фото: https://www.arsenal.com/

На останній компенсованій хвилині Сака опинився сам на сам з Нойером, нападник впав та вимагав пенальті, однак арбітр не помітив порушення правил, зазначаючи, що англієць “пірнав”. Арбітр зафіксував нічию. Сака після фінального свистка підійшов до арбітра та вимагав оскарження рішення, але суддя відмовився від комунікації з футболістом.

Тож, як і у паралельному матчі найцікавіше залишається попереду.

Фото: https://www.arsenal.com/

Тренер “Арсенала” Мікель Артета прокоментував гру так: “Ми досить добре почали, домінували та нічого не пропустили. Ми забили дуже хороший гол, і одразу після цього матч пішов по-іншому. Ми віддали м'яч суперникам, і вони забили, що створило певну невизначеність. Другий гол також був незвичним для нас, адже ми його пропустили. Це Ліга чемпіонів: якщо ти припускаєшся помилок, то отримуєш покарання. Ми дозволили їм мати простір для бігу, а вони дуже небезпечні. Але навіть за рахунку 2:1 ми були зібрані, намагалися знайти свій ритм і не намагалися квапити події. Я дуже вірю, що ми можемо поїхати туди [“Альянц Арену”] і перемогти їх. Ми повинні дуже добре підготуватися”.

Томас Тухель, тренер “Баварії”, позитивно прокоментував матч та налаштований на бойову відповідь на домашній арені: “Ми могли виграти наприкінці, у нас був величезний шанс з Кінгслі. Це був важкий вечір проти дуже хорошого суперника. Ми знали, що повинні були грати краще протягом 90 хвилин, ніж ми грали в попередньому матчі проти “Гайдейнгайму” [поразка 3:2], це було зрозуміло. Тут це було необхідно. Було складно. Ми зіграли внічию, тож ситуація зрозуміла, переможець проходить далі. Наступний матч ми граємо вдома, нам потрібна така ж атмосфера від вболівальників, нам потрібна така ж відданість, пристрасть і якість, як сьогодні – і ми пройдемо”.