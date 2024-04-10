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Ліга чемпіонів: команди Луніна та Зінченка розпочали 1/4 фіналу з нічиїх

"Реал" та "Манчестер Сіті" видали суперматч у Мадриді, а "Арсенал" та "Баварія" теж зіграли результативно. 

Ліга чемпіонів: команди Луніна та Зінченка розпочали 1/4 фіналу з нічиїх
Реал Мадрид - Манчестер Сіті 3:3
Фото: UEFA

У футбольній Лізі чемпіонів розпочалася стадія чвертьфіналів. Команди, за які виступають українці, своїй перші матчі проводили паралельно: "Реал" Андрія Луніна приймав "Манчестер Сіті", а "Арсенал" Олександра Зінченка грав проти мюнхенської "Баварії".

Як повідомляє УЄФА, дуель двох останніх переможців турніру видалася надзвичайно видовищною. Вже на другій хвилині Бернарду Сілва скористався помилкою Луніна, який вирішив не ставити на штрафний стінку, і вразив ближній кут воріт мадридців. Проте не минуло й чверті години, як "Реал" вже вів у рахунку завдяки автоголу Діаса та точному удару Родріго.

По перерві гойдалки хитнулися в бік "Сіті": два розкішні постріли Фодена та Гвардіола для Луніна виявилися нездоланною перешкодою. Але останнє слово було за господарями. Вальверде встановив остаточний рахунок - 3:3 на "Бернабеу", попереду шалена інтрига на матч-відповідь.

У паралельному поєдинку Олександр Зінченко не потрапив до стартового складу "Арсеналу". Але у перерві Мікель Артета змушений був все ж випускати українця, бо "каноніри" програвали 1:2. На гол Сака відповіли Гнабрі та Кейн. Зрештою лондонці змогли зрівняти рахунок зусиллями Тросара. Тож на Туманному Альбіоні теж нічия - 2:2, все вирішиться у Мюнхені.

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