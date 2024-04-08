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«Баварія» попрощалася з чемпіонством

У суботу матчі в рамках 29-го туру Бундесліги провели лідери чемпіонату «Баварія» та «Баєр».

«Баварія» у виїзному матчі зустрілася з «Гайденгаймом». Увесь перший тайм мюнхенці володіли ініціативою та забили два м'ячі, однак після перерви все змінилося й «Гайденгайм» за 30 хвилин забезпечив собі перемогу (3:2).

Натомість «Баєр» мінімально переміг «Уніон Берлін». Чергова гра команди Хабі Алонсо збільшила відрив від «Баварії» до 16 очок. Леверкузенці нездоланні цього сезону: у рамках чемпіонату не зазнали жодної поразки, чотири рази зіграли внічию й у 24 поєдинках перемогли.

У попередньому турі першості Німеччини після поразки від «Боруссії» (0:2) тренер «Баварії» Томас Тухель зазначив, що чемпіон цього сезону вже відомий: «Бундесліга закінчилася. Після цієї гри нам не потрібно нічого говорити. Вітаю леверкузенський “Баєр”».

тренер «Баварії» Томас Тухель
Фото: twitter.com/fcbayern
тренер «Баварії» Томас Тухель

Підопічним Хабі Алонсо потрібна лише одна перемога, щоб стати чемпіонами. Фактично «Баварії» ще має шанс змінити перебіг подій, проте Томас Тухель відкинув його після поразки від дортмундців на «Альянц Арені».

Після матчу
Фото: twitter.com/bayer04fussball
Після матчу

Кінець панування «Баварії» близький як ніколи. На її карбі 32 титули, 11 вона вигравала рік за роком.

«Я впевнений, що фактор везіння також відігравав певну роль у певні моменти, але найголовніше — це менталітет: кожен вірить, вірить у те, що робить, і йде на смерть з тим, що має. У моменти, коли здається, що команда опускає руки, ти продовжуєш вірити до кінця», — прокоментував у інтерв'ю Marca виступи команди з Леверкузена її нападник Борха Іглесіас.

Сніжана Журбенко, журналістка
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