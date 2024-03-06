Ліга чемпіонів: "ПСЖ" та "Баварія" крокують у чвертьфінал

"Парі Сен-Жермен" та "Баварія" стали першими чвертьфіналістами цьогорічного розіграшу футбольної Ліги Чемпіонів.

Як повідомляє УЄФА, мюнхенський клуб вдома комфортно розібрався із римським "Лаціо". Попри мінімальну поразку у першому матчі, на переву підопічні Томаса Тухеля вже йшли лідерами дуелі. Відзначилися Гаррі Кейн та Томас Мюллер. А у другому таймі Кейн оформив дубль і фактично зняв інтригу в питанні переможця. 3:0 - попри кризу у чемпіонаті Німеччини, в єврокубках справи у "Баварії" йдуть добре.

"ПСЖ" на виїзді проти "Реала Сосьєдад" достатньо було не програти - перший матч французи виграли 2:0. І такий само рахунок на табло до 56-ої хвилини встановив Кіліан Мбаппе. Зірка парижан розписався у воротах іспанців двічі, остаточно поховавши їхні шанси на прохід далі. Гол Мікеля Меріно під завісу зустрічі став хіба слабкою втіхою. 2:1 - французький чемпіон у вісімці найкращих.