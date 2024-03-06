>
Якщо не через суд, то через Конгрес: демократи готують закон про відсторонення Трампа від виборів
Якщо не через суд, то через Конгрес: демократи готують закон про відсторонення Трампа від виборів
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
Шведські бойові катери для Чорного моря
Шведські бойові катери для Чорного моря
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
​Ексредакторка телеканалу ZIK Медведчука звільняється з ЦГЗ у відповідь на протест колективу
​Ексредакторка телеканалу ZIK Медведчука звільняється з ЦГЗ у відповідь на протест колективу
Вибухи в Керчі та Феодосії: ціллю міг бути ворожий патрульний катер (оновлено)
Вибухи в Керчі та Феодосії: ціллю міг бути ворожий патрульний катер (оновлено)
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Ліга чемпіонів: "ПСЖ" та "Баварія" крокують у чвертьфінал

Попри кризу, мюнхенці впевнено розібралися із "Лаціо", а у парижан знову сяяв Мбаппе.

Ліга чемпіонів: "ПСЖ" та "Баварія" крокують у чвертьфінал
Кіліан Мбаппе святкує гол у ворота "Сосьєдада"
Фото: UEFA

"Парі Сен-Жермен" та "Баварія" стали першими чвертьфіналістами цьогорічного розіграшу футбольної Ліги Чемпіонів. 

Як повідомляє УЄФА, мюнхенський клуб вдома комфортно розібрався із римським "Лаціо". Попри мінімальну поразку у першому матчі, на переву підопічні Томаса Тухеля вже йшли лідерами дуелі. Відзначилися Гаррі Кейн та Томас Мюллер. А у другому таймі Кейн оформив дубль і фактично зняв інтригу в питанні переможця. 3:0 - попри кризу у чемпіонаті Німеччини, в єврокубках справи у "Баварії" йдуть добре.

"ПСЖ" на виїзді проти "Реала Сосьєдад" достатньо було не програти - перший матч французи виграли 2:0. І такий само рахунок на табло до 56-ої хвилини встановив Кіліан Мбаппе. Зірка парижан розписався у воротах іспанців двічі, остаточно поховавши їхні шанси на прохід далі. Гол Мікеля Меріно під завісу зустрічі став хіба слабкою втіхою. 2:1 - французький чемпіон у вісімці найкращих. 

  • У середу визначаться переможці у парах "Манчестер Сіті - Копенгаген" та "Реал Мадрид - РБ Лейпциг". Перші матчі в обох дуелях виграли господарі.  
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies