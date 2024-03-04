​Фатальна гра Довбика і Циганкова, гол Яремчука у ворота Луніна: українці у 27-у турі іспанської Ла Ліги

Суддя завадив перемозі «Реалу»

У суботу, 2 березня на стадіоні «Месталья» відбулося українське дербі між голкіпером мадридського «Реалу» Андрієм Луніним та нападником «Валенсії» Романом Яремчуком. Обидва українці розпочали матч у стартовому складі.

Фото: https://www.valenciacf.com/

До складу «Реала» повернувся нападник Джуд Белінгем, який мав травму та пропустив кілька попередніх матчів.

Перший тайм став провалом для команди Карло Анчелотті.

Тренер «Валенсії» Бараха наказав команді пресингувати на половині поля суперника, щоб спровокувати помилки на старті, якими й скористалися «Лос Чес» на 27-й хвилині поєдинку. Фульк'є у штрафному суперників під пресингом видер м'яч у бразильця та навісів на Фран Переса, той невдало пробив, але на щастя Уго Дуро швидко зреагував та головою відправив м'яч у сітку воріт – 1:0. Через три хвилини Карвахаль віддав неточний пас на Луніна, але Роман Яремчук вдало перехопив м'яч та скористався подарунком – 2:0.

Що цікаво, Роман став першим українцем, якому пощастило відзначитись у ворота «Реал Мадриду» в рамках чемпіонату Іспанії, до того ж вразивши ворота ще одного українця – Андрія Луніна, який захищає кольори королівського клубу.

Фото: https://www.valenciacf.com/

«Валенсія» вирвалася вперед та звела нанівець усі переваги лідерів чемпіонату, які виставили свій найкращий склад. Беллінгем розташувався в центрі атаки, шукаючи підключення, але центральні захисники ефективно його перехоплювали. Родріго з самого початку загубився у двобої з Гая, який добре відіграв свою гру. Тож найкращим атакувальним активом був Вінісіус, який ніколи не припиняв атакувати.

У доданий арбітром час бразилець відзначився забитим м'ячем – 2:1.

Після перерви мадридці стали створювати більше атак. Вінісіус вів захопливу боротьбу з Фульк'є, який виграв кілька дуелей.

«Валенсії» відповіла небезпечними контратаками. Фран Перес віддав передачу з правого флангу на хід Дієго Лопесу, але українець Андрій Лунін оформив чудовий сейв.

На 76-й Вінісіус після навісу від Брахіма, який вийшов на заміну Родріго, забив другий гол у ворота «Лос Чес».

На 89-й хвилині серйозну травму отримав захисник «Валенсії» Муктар Діакабі. На його опорну ногу випадково впав Чуамені, після чого футболіста забрали з поля на ношах та відправили у лікарню. Його замінив Дженк Озкачар.

Згодом, серйозної помилки припустився головний арбітр матчу Хіль Мансано, призначивши пенальті в епізоді за падіння Уго Дуро, при цьому Начо чи Фран Гарсія його не торкалися, однак усе виправив VAR та пенальті скасували.

«Валенсія» пішла вперед, на 97-й хвилині Пітер Гонсалес пробив у верхній кут воріт «Реалу», але Лунін знову врятував команду. Вирішальний розіграш кутового залишався за «вершковими». На 98-й Модріч подавав з правого кута, воротар «Валенсії» вибив м'яч кулаком, на підбиранні опинився Брахім, який навісив у центр штрафного і в моменті польоту м'яча пролунав фінальний свисток. Беллінгем головою переправив м'яч у сітку, але рефері гол не зарахував, спричиниши шквал обурення від футболістів та мадридських вболівальників.

The conclusion of the Valencia and Real Madrid match descends into chaos as Los Blancos' 99th-minute goal is disallowed due to the referee's whistle! 🤬 Red cards are given amidst the frenzy, culminating in a 2-2 draw!

pic.twitter.com/3t0qzaOkzp — All Sportz 🏀⚽ (@Allsportztv) March 2, 2024

Після свистка Беллінгем підійшов до арбітра, щоб висловити протест та промовив: «Це довбаний гол! М'яч у повітрі!», на що Хіль Мансано відповів червоною карткою.

Як зазначає Marca рішення з прямою червоною для Беллінгема розлютило Анчелотті більше, ніж сам незарахований гол. «Я не розумію цього, тому що Беллінгем говорив дуже ввічливо», – сказав Карло Анчелотті після матчу.

Фото: EPA/UPG Карло Анчелотті

За те, що Беллінгем сказав «довбаний гол», на нього чекає покарання від Комітету з питань конкуренції. Хіль Мансано зазначив у протоколі, що англійський нападник звертався до нього в «агресивній манері», тому він може пропустити два або три матчі.

Тож, одне невдале рішення судді позбавило мадридський клуб перемоги, а найкращого бомбардира турніру можливості продовжувати поповнювати свій бомбардирський рахунок, який залишився на рівні 16 голів.

«Жирона» сенсаційно поступилася «Мальорці»

У матчі проти «Мальорки» українці Віктор Циганков та Артем Довбик вийшли у стартовому складі.

«Мальорка» після виходу у фінал Кубка розпочала матч досить впевнено: гравці пресингували суперника та створювали моменти, особливо після стандартів. І ось один з таких моментів став результативним для команди Хав'єра Агірре. Копете з близької відстані після подачі з кутового та ще одного відскоку переправив м'яч у сітку воріт суперника – 1:0. Пізніше VAR розглядав можливу гру рукою Ларіна, але зрештою порушення правил не зафіксував.

Фото: https://twitter.com/RCD_Mallorca

Роботу Довбика повністю паралізував капітан «Малторки» Раїльйо. Савіо натомість намагався щось створювати самотужки, але все було даремно.

Емоції Мітчела зашкалювали настільки, що в одному з епізодів він впав на газон.

У другому таймі «Жирона» посилила тиск, але захист «Мальорки» працював чудово. Довбика повністю закривали на чужій половині поля, тож українець не зміг завдати жодного удару. Віктор Циганков натомість, двічі пробивав у ворота, але перший удар заблокували, а другий виявився неточним.

Під кінець матчу «Жирона» кинулася на штурм воріт суперника, але нічого створити так і не змогла. Фінальний свисток зафіксував перемогу «Мальорки» – 1:0.

Фото: https://twitter.com/RCD_Mallorca

Це третя поразка каталонців з чотирьох останніх матчів іспанської Прімери. Здавалось би подарована арбітром у матчі «Реалу» нічия мала б допомогти каталонцям скоротити відстань у турнірній таблиці, однак вони не змогли скористатись такою нагодою.

Після матчу наставник «Жирони», Мітчел проаналізував гру своєї команди та прокоментував всі попередні поразки: «У нас було багато неточностей і нам не вистачало агресії в атакувальних ситуаціях. Це був складний матч з вітряними умовами, що ускладнювало гру. Вони забили нам стратегічно, все було дуже рівно, і через дрібні деталі ми не забили. Це був напружений матч, і він здавався дуже рівним. Це були три різні гри. На «Сон Муа» (Пальма) ми могли перемогти, тому що я не бачив, щоб команда поступалася супернику так, ніби вона програвала. На «Бернабеу» ми програли, а на «Сан-Мамесі» змогли зіграти внічию наприкінці. Я розчарований результатом, але не ставленням команди». «Жирона» наразі залишається на другому місці турнірної таблиці, проте тепер відставання від «Реалу» збільшилось до семи пунктів. «Барселона» натомість скоротила відставання від «Жирони» до одного очка у складному матчі з «Атлетік Більбао» – 0:0.