Син Андрія Шевченка отримав українське громадянство

Крістіан Шевченко може виступати за юнацькі збірні України.

Син футболіста Андрія Шевченка Крістіан, якому 17 років, отримав українське громадянство. Тепер він може виступати за юнацькі збірні нашої держави.

Про це повідомили у Sport.ua.

Зазначається, що процедура отримання громадянства форвардом "Вотфорда" Крістіаном тривала менше двох місяців. Тепер юний футболіст може виступати за юнацькі збірні України. Проте він ще повинен пройти реєстрацію футбольного громадянства в ФІФА.

У матеріалі йдеться, що на Крістіана Шевченка очікує наставник збірної України U-19 Дмитро Михайленко. Тренер бачить його на позиції вінгера.

20-26 березня має пройти еліт-раунд для збірної України. Перше тренування заплановане на 16 березня. За регламентом за 2 тижні має до старту турніру бути сформована заявка.

Також український паспорт отримав півзахисник «Бенфіки» Андре Вакулюк. Але його не викликали у збірну України U-17 на еліт-раунд за право поїхати на Євро U-17.

У лютому стало відомо, що син Андрія Шевченка офіційно потрапив до офіційного списку гравців збірної України.