Син Андрія Шевченка отримав українське громадянство

Син футболіста Андрія Шевченка Крістіан, якому 17 років, отримав українське громадянство. Тепер він може виступати за юнацькі збірні нашої держави.
Про це повідомили у Sport.ua.
Зазначається, що процедура отримання громадянства форвардом "Вотфорда" Крістіаном тривала менше двох місяців. Тепер юний футболіст може виступати за юнацькі збірні України. Проте він ще повинен пройти реєстрацію футбольного громадянства в ФІФА.
У матеріалі йдеться, що на Крістіана Шевченка очікує наставник збірної України U-19 Дмитро Михайленко. Тренер бачить його на позиції вінгера.
20-26 березня має пройти еліт-раунд для збірної України. Перше тренування заплановане на 16 березня. За регламентом за 2 тижні має до старту турніру бути сформована заявка.
Також український паспорт отримав півзахисник «Бенфіки» Андре Вакулюк. Але його не викликали у збірну України U-17 на еліт-раунд за право поїхати на Євро U-17.
У лютому стало відомо, що син Андрія Шевченка офіційно потрапив до офіційного списку гравців збірної України.