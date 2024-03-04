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Син Андрія Шевченка отримав українське громадянство

Крістіан Шевченко може виступати за юнацькі збірні України.

Син Андрія Шевченка отримав українське громадянство
Крістіан Шевченко
Фото: facebook.com/watfordfcacademy

Син футболіста Андрія Шевченка Крістіан, якому 17 років, отримав українське громадянство. Тепер він може виступати за юнацькі збірні нашої держави.

Про це повідомили у Sport.ua.

Зазначається, що процедура отримання громадянства форвардом "Вотфорда" Крістіаном  тривала менше двох місяців. Тепер юний футболіст може виступати за юнацькі збірні України. Проте він ще повинен  пройти реєстрацію футбольного громадянства в ФІФА.

У матеріалі йдеться, що на Крістіана Шевченка очікує наставник збірної України U-19 Дмитро Михайленко. Тренер бачить його на позиції вінгера.

20-26 березня має пройти еліт-раунд для збірної України. Перше тренування заплановане на 16 березня. За регламентом за 2 тижні має до старту турніру бути сформована заявка.

Також український паспорт отримав півзахисник «Бенфіки» Андре Вакулюк. Але його не викликали у збірну України U-17 на еліт-раунд за право поїхати на Євро U-17.

У лютому стало відомо, що син Андрія Шевченка офіційно потрапив до офіційного списку гравців збірної України.

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