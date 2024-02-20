Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників

Раніше повідомлялося, що 17-річний Крістіан подав документи на отримання українського громадянства.

Син легендарного форварда, а нині очільника Української асоціації футболу Андрія Шевченка Крістіан потрапив до офіційного списку гравців збірної України, який оприлюднило на своєму сайті Міністерство молоді та спорту.

Крістіан Шевченко народився у Лондоні у 2006 році і нині виступає за юнацьку команду британського клубу "Вотфорд". Як і батько, Шевченко-молодший грає на позиції форварда.

На початку лютого спортивні ЗМІ поширили інформацію, що Крістіан подав документи на отримання українського громадянства. Президент УАФ підтвердив: якщо син матиме рівень національної збірної, то виступатиме саме за Україну.

У наказі на сайті Мінспорту йдеться, що Крістіан Шевченко потрапив до складу команди U-19, яка веде боротьбу за потрапляння на Євро-2024. У групі еліт-раунду суперниками юнаків з України є Латвія, Швейцарія та Північна Македонія.