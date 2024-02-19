Завершився чемпіонат світу з біатлону 2024 року: переможці

У Чехії (Нове Место) завершився чемпіонат світу з біатлону 2024 року, повідомляє "Суспільне".
Українська збірна не завоювала на турнірі жодної медалі. Це вже вшосте в історії і вперше - два роки поспіль без нагород.
На ЧС-2024 розіграли 12 комплектів нагород. Біатлоністи змагались у шести різних типах гонок: спринт, гонка переслідування, масстарт, індивідуальна гонка, класична і змішана естафети.
Нашу державу представляли 11 спортсменів — шість жінок та п'ятеро чоловіків.
Найкращий особистий результат на ЧС-2024 продемонструвала дебютантка світової першості Христина Дмитренко. Вона посіла восьме місце в індивідуальній гонці. Найкращим командним фінішем України на турнірі є п'яте місце в жіночій естафеті.
Рейтинг найкращих особистих результатів українських спортсменів має такий вигляд:
- 8-ме місце — Христина Дмитренко (індивідуальна гонка);
- 12-те місце — Христина Дмитренко (спринт);
- 19-те місце — Ірина Петренко (спринт);
- 20-те місце — Антон Дудченко (масстарт);
- 21-ше місце — Дмитро Підручний (спринт);
- 21-ше місце — Юлія Джима (спринт).
У медальному заліку ЧС з біатлону-2024 розташувалися такі країни:
- Франція — по шість золотих і бронзових медалей та одне "срібло". Загалом 13;
- Норвегія — 4 "золота"+5 "срібла"+3 "бронзи" = 12;
- Італія — 1+3+0 = 4;
- Швеція — 1+1+1 = 3;
- Німеччина — 0+1+2 = 3;
- Латвія — 0+1+0 = 1.