Завершився чемпіонат світу з біатлону 2024 року: переможці

Україна другий рік поспіль залишилася без нагород.

У Чехії (Нове Место) завершився чемпіонат світу з біатлону 2024 року, повідомляє "Суспільне".

Українська збірна не завоювала на турнірі жодної медалі. Це вже вшосте в історії і вперше - два роки поспіль без нагород.

На ЧС-2024 розіграли 12 комплектів нагород. Біатлоністи змагались у шести різних типах гонок: спринт, гонка переслідування, масстарт, індивідуальна гонка, класична і змішана естафети.

Нашу державу представляли 11 спортсменів — шість жінок та п'ятеро чоловіків.

Найкращий особистий результат на ЧС-2024 продемонструвала дебютантка світової першості Христина Дмитренко. Вона посіла восьме місце в індивідуальній гонці. Найкращим командним фінішем України на турнірі є п'яте місце в жіночій естафеті.

Рейтинг найкращих особистих результатів українських спортсменів має такий вигляд:

8-ме місце — Христина Дмитренко (індивідуальна гонка);

12-те місце — Христина Дмитренко (спринт);

19-те місце — Ірина Петренко (спринт);

20-те місце — Антон Дудченко (масстарт);

21-ше місце — Дмитро Підручний (спринт);

21-ше місце — Юлія Джима (спринт).

У медальному заліку ЧС з біатлону-2024 розташувалися такі країни: