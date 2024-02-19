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На молодіжному турнірі в Румунії українські боксери здобули 25 медалей

З цих медалей - 13 золотих.

На молодіжному турнірі в Румунії українські боксери здобули 25 медалей
Український боксер на міжнародному турнирі в Румунії
Фото: Пресслужба Мінмолодьспорту

Молодіжна збірна України з боксу на міжнародному турнірі серед молоді Open Dracula 2024 виборола 25 медалей - 13 “золотих” та по 6 “срібних” і “бронзових”.

Про це повідомила пресслужба Мінмолодьспорту.

Зокрема, “золото” вибороли: Максим Зименко (51 кг); Артур Кузьменко (63,5 кг); Марк Ломакін (67 кг); Олег Гічва (71 кг); Артур Касʼянов (80 кг); Божена Мельник (54 кг); Тетяна Виноградова (57 кг); Вікторія Захарчук (60 кг); Юлія Ступакова (63 кг); Анастасія Таран (70 кг); Ольга Пилипчук (75 кг); Єлізавета Безверхня (81 кг); Каріна Звєрєва (81+ кг).

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“Срібло” здобули: Олександр Звєрєв (48 кг); Максим Чекін (54 кг); Расул Гулієв (57 кг); Олександр Слєсарєв (92+ кг); Марія Мандзюк (54 кг); Ангеліна Некрасова (66 кг).

“Бронзові” медалі отримали: Богдан Челдик (60 кг); Владислав Чинюк (63,5 кг); Олег Вітик (80 кг); Микола Лактіонов (86 кг); Руслан Пережилов (92 кг);Таїсія Покусай (52 кг).

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