Українські спортсменки вибороли три срібні нагороди на ЧЄ-2024 з боротьби

Міжнародна асоціація боротьби вперше з 2021 року допустила до турніру 60 спортсменів з Росії та Білорусі у "нейтральному" статусі. АСБУ засудила це рішення, вказавши, що серед них є 15 атлетів, які підтримали війну проти України.

На чемпіонаті Європи розіграють 30 комплектів нагород, по десять у кожному з видів: греко-римській боротьбі, в якій змагаються лише чоловіки, а також вільній чоловічій і жіночій. Україна буде представлена в усіх 30 дисциплінах: по одному спортсмену в кожній.