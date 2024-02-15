Українські спортсменки вибороли три срібні нагороди на ЧЄ-2024 з боротьби

У румунському Бухаресті триває чемпіонат Європи зі спортивної боротьби.
Про це повідомляє “Укрінформ”.
Сьогодні, 15 лютого, був перший день фіналів турніру з жіночої боротьби, який приніс збірній України три нагороди.
Срібними призерками ЧЄ-2024 стали Аліна Філіпович (вагова категорія до 59 кг), Тетяна Сова-Ріжко (68 кг) та Анастасія Шустова (76 кг).
Чемпіонат Європи триватиме у румунській столиці до 18 лютого.
- До фіналів чемпіонату Європи з боротьби, що проходить у Румунії, вийшли три українські борчині.
- Українська збірна отримала ще дві бронзові медалі на ЧЄ-2024 з боротьби.
- На Євро-2024 з греко-римської боротьби український борець Олександр Грушин здобув срібну медаль у ваговій категорії до 63 кг.
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Бронзовим призером континентальної першості з греко-римської боротьби став олімпійський чемпіон українець Жан Беленюк.
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Міжнародна асоціація боротьби вперше з 2021 року допустила до турніру 60 спортсменів з Росії та Білорусі у "нейтральному" статусі. АСБУ засудила це рішення, вказавши, що серед них є 15 атлетів, які підтримали війну проти України.
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На чемпіонаті Європи розіграють 30 комплектів нагород, по десять у кожному з видів: греко-римській боротьбі, в якій змагаються лише чоловіки, а також вільній чоловічій і жіночій. Україна буде представлена в усіх 30 дисциплінах: по одному спортсмену в кожній.