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Українські спортсменки вибороли три срібні нагороди на ЧЄ-2024 з боротьби

Чемпіонат Європи триватиме до 18 лютого.

Українські спортсменки вибороли три срібні нагороди на ЧЄ-2024 з боротьби
Тетяна Сова-Ріжко та Бусе Тосун
Фото: UWW

У румунському Бухаресті триває чемпіонат Європи зі спортивної боротьби.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

Сьогодні, 15 лютого, був перший день фіналів турніру з жіночої боротьби, який приніс збірній України три нагороди.

Срібними призерками ЧЄ-2024 стали Аліна Філіпович (вагова категорія до 59 кг), Тетяна Сова-Ріжко (68 кг) та Анастасія Шустова (76 кг).

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Чемпіонат Європи триватиме у румунській столиці до 18 лютого.

  • Бронзовим призером континентальної першості з греко-римської боротьби став олімпійський чемпіон українець Жан Беленюк.

  • Міжнародна асоціація боротьби вперше з 2021 року допустила до турніру 60 спортсменів з Росії та Білорусі у "нейтральному" статусі. АСБУ засудила це рішення, вказавши, що серед них є 15 атлетів, які підтримали війну проти України.

  • На чемпіонаті Європи розіграють 30 комплектів нагород, по десять у кожному з видів: греко-римській боротьбі, в якій змагаються лише чоловіки, а також вільній чоловічій і жіночій. Україна буде представлена в усіх 30 дисциплінах: по одному спортсмену в кожній.

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