На фронті загинув український дзюдоїст Станіслав Гуленков.
Про це повідомляє Федерація дзюдо України.
“Скорботна звістка надійшла до української родини дзюдо. Захищаючи нашу країну від російських загарбників, віддав своє життя 22-річний майстер спорту України з дзюдо, призер Кубку Європи серед юніорів, неодноразовий призер національних першостей серед кадетів та молоді лучанин Станіслав Гуленков”, – йдеться в повідомленні.
Федерація дзюдо повідомила, що під час виконання бойового завдання сержант Станіслав Гуленков загинув 20 квітня 2023 року в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області. Ідентифікувати тіло бійця вдалося лише зараз.
Нагадаємо, нещодавно на війні загинув хокеїст Денис Пашинський. Денис був мобілізований влітку 2022 року і з того часу виконував бойові завдання на різних напрямах. Минулого тижня Денис із побратимами потрапив під мінометний вогонь.