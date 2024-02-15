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На фронті загинув український дзюдоїст Станіслав Гуленков

22-річний Станіслав був майстром спорту України з дзюдо, призером Кубку Європи серед юніорів, неодноразовим призером національних першостей серед кадетів та молоді.

На фронті загинув український дзюдоїст Станіслав Гуленков
Станіслав Гуленков
Фото: Федерація дзюдо України

На фронті загинув український дзюдоїст Станіслав Гуленков. 

Про це повідомляє Федерація дзюдо України. 

“Скорботна звістка надійшла до української родини дзюдо. Захищаючи нашу країну від російських загарбників, віддав своє життя 22-річний майстер спорту України з дзюдо, призер Кубку Європи серед юніорів, неодноразовий призер національних першостей серед кадетів та молоді лучанин Станіслав Гуленков”, – йдеться в повідомленні. 

Федерація дзюдо повідомила, що під час виконання бойового завдання сержант Станіслав Гуленков загинув 20 квітня 2023 року в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області. Ідентифікувати тіло бійця вдалося лише зараз.

Нагадаємо, нещодавно на війні загинув хокеїст Денис Пашинський. Денис був мобілізований влітку 2022 року і з того часу виконував бойові завдання на різних напрямах. Минулого тижня Денис із побратимами потрапив під мінометний вогонь.

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