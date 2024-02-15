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​Зброя відомих світових виробників підсилить спроможність ЗСУ

Українські військові користуватимуться зброєю від Colt, Česká Zbrojovka, DSS, Heckler & Koch GmbH, Browning.

​Зброя відомих світових виробників підсилить спроможність ЗСУ
Фото: EPA/UPG

Від початку лютого Міністерство оборони України оформило свідоцтва про реєстрацію 20 зразків стрілецької зброї іноземного виробництва. Серед них, зокрема, штурмові гвинтівки Colt та кулемет PZD 556. 

Про це повідомив заступник Міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, йдеться у повідомленні Міноборони.

За словами Гаврилюка, пістолети, кулемети, штурмові та снайперські гвинтівки відомих світових виробників підсилять бойові спроможності українських підрозділів.

Це продукція відомих у світі виробників  – компаній Colt, Česká Zbrojovka, DSS, Heckler & Koch GmbH, Browning.

Також, як повідомили в Міноборони, реєстраційні свідоцтва для експлуатації у військах також отримали чотири зразки 40-мм гранатометів виробництва США, Туреччини та Німеччини. 

"Окрім того, чотири типи монокулярів та бінокулярів нічного бачення чеського, американського та французького виробництва", – йдеться у повідомленні. 

У Міноборони додали, що отримання реєстраційного свідоцтва для закордонних зразків озброєння та військової техніки дозволяє закуповувати їх та вводити до штатів військових частин.

Оборонний сектор в Україні за минулий рік зріс утричі, а у 2024 році індустрія, як очікують, зросте в 6 разів. Про таке заявили у профільному міністерстві. Міністерство створює можливості для залучення до роботи в напрямку military-tech цивільних компаній.

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