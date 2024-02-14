Український оборонний сектор цього року наростить обсяги ушестеро, – Мінстратегпром

Заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр заявила, що оборонний сектор в Україні за минулий рік зріс утричі, а у 2024 році індустрія, як очікують, зросте в 6 разів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ворог за чисельністю, за коштами, які вони залучають, звичайно, нас перевершує. І потреби армії настільки великі, що нам навіть разом із партнерами дуже важко їх задовольнити в повному обсязі. Однак лише минулого року ми наростили оборонку втричі. Цього року ми очікуємо приріст у шість разів", – сказала Ганна Гвоздяр на організованій Європейською бізнес-асоціацією конференції Global Outlook: A Winning Vision.

За її словами, міністерство створює можливості для залучення до роботи в напрямку military-tech цивільних компаній.

"Ми говоримо про боєприпаси, корпуси для боєприпасів. Їх можуть виробляти цивільні компанії, які мають відповідне обладнання, і в цьому напрямку ми теж рухаємося", – сказала Гвоздяр.

Заступниця міністра зазначила, що ще одна ніша – на ринку комплектувальних. За її словами, досі багато виробників дронів і БПЛА купують комплектувальні за кордоном, тоді як один із наявних пріоритетів – комплектація деталями вітчизняного виробництва.

"Наші дрони мають залежати і складатися з українських комплектувальних настільки, наскільки це можливо", – сказала Гвоздяр.

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"Гроші всі в оборонці. Таким чином, ми рано чи пізно все одно прийдемо до того, що це вигідніше для економіки в цілому. Нам дуже важливо залишати наш бюджет усередині країни", – пояснила вона.

Гвоздяр зазначила при цьому, що Мінстратегпром працює над створенням майданчика для комунікацій, який міг би служити бібліотекою перевірених комплектувальних національного виробництва.

Тим часом виробник бронежилетів "Балістика" повідомив про обшуки. Згодом з'ясувалося, що слідчі дії були пов'язані з заявою ТОВ.