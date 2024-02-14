До десяти років загрожує вінницькому депутату із ОПЗЖ, який ухилявся від військової служби

Депутат "влаштувався" у військову частину, отримував гроші, однак на службу не з’являвся.

Завершили розслідування щодо вінницького депутата від забороненої "ОПЗЖ", який після мобілізації не з’являвся на службу, але гроші отримував.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

"Після початку російського повномасштабного вторгнення до України депутата мобілізували на військову службу. Він мав дружні зв’язки з посадовцем одного з місцевих правоохоронних органів, який допоміг йому влаштуватися на службу до однієї з військових частин у Чернігові", – йдеться у повідомленні.

Проте депутат не з’являвся на службу з липня по листопад 2022, але безпідставно отримав військові виплати. Загальна сума виплат склала 209 тис. гривень.

"При цьому правоохоронець доводив до командира підрозділу депутата, що той нібито проходить військову службу у Вінницькій області", – додали у ДБР.

Тепер депутат обвинувачується в ухиленні від військової служби та шахрайстві, а посадовець правоохоронного органу, який йому допомагав, у шахрайстві, сприянні в ухиленні від військової служби та зловживанні владою.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

У грудні минулого року в Одеській області правоохоронці затримали керівника однієї із громадських організацій, який переправляв ухилянтів за кордон. До справи злочинець також залучив військовослужбовця. Свої "послуги" зловмисники оцінювали у 9 000 доларів.

У жовтні викрили начальника районного військкомату на Харківщині, якого підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації. Чоловіки призовного віку незаконно отримували посвідчення військовозобов’язаного з відміткою про непридатність і безперешкодно перетинали Державний кордон України. Вартість послуги становила до 8 тисяч доларів США.