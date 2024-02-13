ДБР почало досудове розслідування за фактом стеження за журналістами Bihus.Info

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом стеження за журналістами Bihus.Info.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Встановлені факти, які можуть свідчити про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст. 182, ст. 359 КК України). На території етнографічного комплексу здійснювався незаконний збір інформації про співробітників редакції Bihus.Info. Дані могли бути використані для подальшого впливу на них.

"У зв’язку з цим до ЄРДР внесені відомості та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 171 КК України – вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків, вчинений службовою особою з використанням свого службового становища", - йдеться в повідомленні.

Наразі здійснюються процесуальні та слідчі дії, направлені на встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину.