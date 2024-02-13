ДБР почало досудове розслідування за фактом стеження за журналістами Bihus.Info

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом стеження за журналістами Bihus.Info.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Встановлені факти, які можуть свідчити про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст. 182, ст. 359 КК України). На території етнографічного комплексу здійснювався незаконний збір інформації про співробітників редакції Bihus.Info. Дані могли бути використані для подальшого впливу на них.
"У зв’язку з цим до ЄРДР внесені відомості та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 171 КК України – вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків, вчинений службовою особою з використанням свого службового становища", - йдеться в повідомленні.
Наразі здійснюються процесуальні та слідчі дії, направлені на встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину.
- 16 грудня сайт-сміттєвик опублікував уривки з прослуховування телефонів співробітників редакції Bihus.info, а також відео з камер спостереження, встановлених всередині готельного номеру. Денис Бігус повідомив, що, судячи з опублікованого, хтось слухав його колег протягом місяців. Пізніше сайт уже видалив новину і відео. На ролику були уривки телефонних розмов операторів і сммниці (не журналістів) про наркотики та відео вживання ними ймовірно наркотичних речовин.
- СБУ вилучила камери з заміського комплексу, де слідкували за працівниками Bihus.info. Повідомлялося, що за командою Bihus.info стежили близько 30 людей.
- 31 січня Президент Володимир Зеленський розпорядився звільнити керівника департаменту захисту національної державності Служби безпеки Романа Семенченка. Згодом в СБУ заявили, що так "оптимізація" необхідна для достатнього рівня безпеки ЗМІ.
- Окрім кампанії проти редакції Бігуса, невідомі влаштували провокацію проти розслідувача Юрія Ніколова. Ще раніше напали на журналіста Михайло Ткача і намагалися дискредитувати низку інших медіа.