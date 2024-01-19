Правоохоронці почали розслідувати справу про погрози журналістові-розслідувачу Юрію Ніколову

Дарницьке управління поліції розслідує справу про погрози журналістові-розслідувачу, редактору "Наших грошей" Юрію Ніколову.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
За її процесуального керівництва відкрили кримінальне провадження за фактом впливу на журналіста з метою перешкоджання виконанню професійних обов’язків та переслідування у зв’язку з професійною діяльністю (ч. 2 ст. 171 КК України).
За даними слідства, 15 січня група осіб прибула до багатоквартирного будинку в Дарницькому районі. Перебуваючи на міжквартирному ходовому майданчику біля квартири журналіста, зловмисники вчиняли протиправні дії, зазначили в прокуратурі.
Наразі правоохоронні органи встановлюють коло причетних осіб.
- Ніколов раніше повідомляв, що на той момент його не було вдома. Невідомі налякали матір Ніколова, яка перебувала у квартирі, сусідів, вимагали, щоби журналіст ішов служити, а потім залишили на дверях повідомлення, де назвали його "зрадником".
- Центр протидії корупції зазначив, що інформація про напад одразу зʼявилася на телеграм-каналі, який пов'язують із Офісом Президента - "Карточний офіс". У дописі йшлося, що невідомі - нібито військові, які "приїхали з нуля на ротацію, щоб передати повістку журналісту".
- Ще один скандал, пов'язаний із журналістами-розслідувачами, трапився з проєктом Bihus.Info. Невідомі влаштували стеження за членами команди, а потім виклила в мережу змонтований ролик, який мав на меті дискредитувати проєкт.
- Згодом журналісти Bihus.info з'ясували, що за їхньою командою стежили близько 30 людей.