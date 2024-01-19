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Правоохоронці почали розслідувати справу про погрози журналістові-розслідувачу Юрію Ніколову

Поліція встановлює коло причетних осіб.

Правоохоронці почали розслідувати справу про погрози журналістові-розслідувачу Юрію Ніколову
Редактор "Наших грошей" Юрій Ніколов
Фото: Facebook/Юрій Ніколов

Дарницьке управління поліції розслідує справу про погрози журналістові-розслідувачу, редактору "Наших грошей" Юрію Ніколову.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За її процесуального керівництва відкрили кримінальне провадження за фактом впливу на журналіста з метою перешкоджання виконанню професійних обов’язків та переслідування у зв’язку з професійною діяльністю (ч. 2 ст. 171 КК України).

За даними слідства, 15 січня група осіб прибула до багатоквартирного будинку в Дарницькому районі. Перебуваючи на міжквартирному ходовому майданчику біля квартири журналіста, зловмисники вчиняли протиправні дії, зазначили в прокуратурі.

Наразі правоохоронні органи встановлюють коло причетних осіб.

  • Ніколов раніше повідомляв, що на той момент його не було вдома. Невідомі налякали матір Ніколова, яка перебувала у квартирі, сусідів, вимагали, щоби журналіст ішов служити, а потім залишили на дверях повідомлення, де назвали його "зрадником".
  • Центр протидії корупції зазначив, що інформація про напад одразу зʼявилася на телеграм-каналі, який пов'язують із Офісом Президента - "Карточний офіс". У дописі йшлося, що невідомі - нібито військові, які "приїхали з нуля на ротацію, щоб передати повістку журналісту".
  • Ще один скандал, пов'язаний із журналістами-розслідувачами, трапився з проєктом Bihus.Info. Невідомі влаштували стеження за членами команди, а потім виклила в мережу змонтований ролик, який мав на меті дискредитувати проєкт.
  • Згодом журналісти Bihus.info з'ясували, що за їхньою командою стежили близько 30 людей.
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