Правоохоронці почали розслідувати справу про погрози журналістові-розслідувачу Юрію Ніколову

Дарницьке управління поліції розслідує справу про погрози журналістові-розслідувачу, редактору "Наших грошей" Юрію Ніколову.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За її процесуального керівництва відкрили кримінальне провадження за фактом впливу на журналіста з метою перешкоджання виконанню професійних обов’язків та переслідування у зв’язку з професійною діяльністю (ч. 2 ст. 171 КК України).

За даними слідства, 15 січня група осіб прибула до багатоквартирного будинку в Дарницькому районі. Перебуваючи на міжквартирному ходовому майданчику біля квартири журналіста, зловмисники вчиняли протиправні дії, зазначили в прокуратурі.

Наразі правоохоронні органи встановлюють коло причетних осіб.