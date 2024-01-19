Не лише Брянську область: український БпЛА атакував Тамбовський пороховий завод

Український дрон атакував Тамбовський пороховий завод. Атака відбулася в ніч на 19 січня, тоді ж, коли безпілотники вдарили по нафтобазі в Брянській області, пише УП із посиланням на джерела в спецслужбах.
Співрозмовники видання сказали, що наслідки атаки на пороховий завод уточнюються. Росіяни в соцмережах писали, що безпілотник упав на майданчик біля цеху порохового заводу.
У РФ традиційно кажуть, що постраждалих і руйнувань немає, але персонал заводу евакуювали.
"Путін сконцентрував найбільше засобів РЕБ та ППО на українських окупованих територіях, військові об'єкти на території РФ і далі будуть відпрацьовуватись", – повідомили журналістам джерела в спецслужбах.
- Тамбовський пороховий палав ще восени 2023. Перед пожежею був вибух.
- Сьогодні вночі українські безпілотники вдарили по нафтобазі під Брянськом. Пожежа триває понад п'ять годин. За версією росіян, безпілотник нейтралізувала РЕБ, але з нього відпала вибухівка. Однак джерела медіа в ГУР кажуть, що дрон провів успішну атаку, ціль уражена.