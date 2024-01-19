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Не лише Брянську область: український БпЛА атакував Тамбовський пороховий завод

Дрон типу літака виявили на території заводу. 

Український дрон атакував Тамбовський пороховий завод. Атака відбулася в ніч на 19 січня, тоді ж, коли безпілотники вдарили по нафтобазі в Брянській області, пише УП із посиланням на джерела в спецслужбах.

Співрозмовники видання сказали, що наслідки атаки на пороховий завод уточнюються. Росіяни в соцмережах писали, що безпілотник упав на майданчик біля цеху порохового заводу.

У РФ традиційно кажуть, що постраждалих і руйнувань немає, але персонал заводу евакуювали.

"Путін сконцентрував найбільше засобів РЕБ та ППО на українських окупованих територіях, військові об'єкти на території РФ і далі будуть відпрацьовуватись", – повідомили журналістам джерела в спецслужбах.

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