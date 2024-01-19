Міномети і гранатомети по Сумській області, нові удари по Херсону: як минула доба в регіонах

У Чернігівській області за добу – один обстріл (дев'ять вибухів). Ворог із мінометів обстріляв Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано дев'ять вибухів з мінометів. Обстрілів зазнали Юнаківська (два вибухи), Есманьська (три вибухи) та Середино-Будська (чотири вибухи) громади. Попередньо без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано вісім вибухів з гранатометів та скидання вибухового пристрою з БпЛА. Обстрілів зазнали Білопільська та Великописарівська громади. Без наслідків.

У Дніпропетровській вчора вдень по Нікополю російська армія вгатила двома дронами-камікадзе. Марганецьку та Покровську громади обстріляла з важкої артилерії. На тамтешні села спрямувала два десятки снарядів. Понівечений приватний будинок. Увечері ворог ще раз вдарив по райцентру. Опівночі – переключився на Марганець. Всюди минулося без загиблих та постраждалих. Решта ночі – без атак.

У Миколаївській сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову. Постраждалих немає. Учора зранку ворожої атаки FPV-дронами зазнав населений пункт Куцурубської громади. Постраждалих немає. Увечері та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.Також учора ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Луганській наші військові за добу відбили вісім штурмів з боку росіян у Серебрянському лісі та в районі Білогорівки. До наземних атак ворог активно залучав авіацію. По Кармазинівці, Невському та Білогорівці противник поцілив з мінометів та артилерії. За добу противник здійснив 131 обстріл (542 снаряди).

У Харківській артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Стогнії, Уди, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Ворог завдав авіаційного удару в районі населених пунктів Вовчанськ, Миколаївка, Голубівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка. Учора у селищі Донець Ізюмського району 53-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Потерпілий загинув. Також вчора ворог обстріляв Куп'янськ. Внаслідок удару загинула 57-річна жінка, двоє чоловіків 56 й 62 років зазнали поранень. Потерпілих госпіталізували, їх стан середній. Пошкоджено багатоповерховий будинок.

У Запорізькій ворог завдав 85 ударів по 20 населених пунктах. Окупанти вгатили вісьмома авіаснарядами по Оріхову та Роботиному, здійснили п'ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню Малої Токмачки, Роботиного й Новоіванівки, а також атакували 16 безпілотниками Гуляйполе, Залізничне, Новодарівку, Червоне, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне, Роботине та Гірке. 56 артобстрілів пришлися по території Новоандріївки, Новоданилівки, Білогір'я, Щербаків, Темирівки, Степногірська, Степового, П'ятихаток, Лобкового та інших міст і сіл на лінії вогню. Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби були: Авдіївка, Красногорівка, Часів Яр, Новоселівка Перша, Мирноград. Пошкоджено 14 житлових будинків (з них 13 – багатоквартирні), будівля "Укртелекому", магазин, дві ЛЕП.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 67 обстрілів (413 снарядів), з них по Херсону – три обстріли (11 снарядів). Рашисти поцілили у райони 27 населених пунктів області, об‘єкти критичної інфраструктури у Херсоні. Учора у стані середньої важкості до медичного закладу доставили двох чоловіків, 44 та 33 роки, які постраждали внаслідок обстрілу Тягинки пізно ввечері 17 січня. Цієї ночі ворог здійснив артилерійський обстріл села Ромашкове. Постраждала 52-річна жінка (була в будинку). Потерпілу у стані середньої важкості доставили до лікарні. За добу по області: три людини дістали поранення.