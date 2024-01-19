Суд продовжив дію обов'язків Одарченку, який намагався підкупити Найєма

19 січня 2024 року слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив дію процесуальних обов'язків, покладених на чинного народного депутата Андрія Одарченка із "Слуги народу", до 19 березня.

Зокрема, нардепу, якого підозрюють у спробі підкупу голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма, необхідно прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним викликом та вимогою, не відлучатися з території України без дозволу детектива, прокурора або суду, повідомляє Суспільне.

Також політик повинен повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та іншими особами з приводу повідомленої йому підозри, окрім захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Проте Одарченку дозволили зняти електронний браслет та виїжджати за межі Києва.

Як зазначила на засіданні прокурорка Єлена Дроботова, суд зняв з Одарченка певні особисті зобов'язання через те, що він має виконувати обов'язки народного депутата.

"Я думаю, що це повʼязано з тим, що Одарченко повинен виконувати свої обовʼязки, як народного депутата. І здійснювати прийом громадян у своєму окрузі. Ця ухвала суду не оскаржується", – сказала Дроботова.

Що відомо про справу Одарченка