Суд продовжив дію обов'язків Одарченку, який намагався підкупити Найєма

19 січня 2024 року слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив дію процесуальних обов'язків, покладених на чинного народного депутата Андрія Одарченка із "Слуги народу", до 19 березня.
Зокрема, нардепу, якого підозрюють у спробі підкупу голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма, необхідно прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним викликом та вимогою, не відлучатися з території України без дозволу детектива, прокурора або суду, повідомляє Суспільне.
Також політик повинен повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та іншими особами з приводу повідомленої йому підозри, окрім захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Проте Одарченку дозволили зняти електронний браслет та виїжджати за межі Києва.
Як зазначила на засіданні прокурорка Єлена Дроботова, суд зняв з Одарченка певні особисті зобов'язання через те, що він має виконувати обов'язки народного депутата.
"Я думаю, що це повʼязано з тим, що Одарченко повинен виконувати свої обовʼязки, як народного депутата. І здійснювати прийом громадян у своєму окрузі. Ця ухвала суду не оскаржується", – сказала Дроботова.
Що відомо про справу Одарченка
- Нещодавно правоохоронці завершили слідство щодо двох нардепів, яких спіймали на хабарах. Крім Одарченка, мова йшла про нардепа Лабазюка, який завдяки підкупу хотів "вибити" гроші на ремонт університету, в якому працює ректором.
- У листопаді Вищий антикорупційний суд взяв під варту народного депутата Верховної Ради від "Слуги народу" Андрія Одарченка, якого підозрюють у спробі підкупу Мустафи Найєма, голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.
- Проте Одарченко заперечував спробу підкупу, мотивуючи це тим, що Найєм начебто вчив його користуватися криптогаманцем.
- В той час “Слуга народу” виключила підозрюваного в корупції нардепа Одарченка з лав партії.