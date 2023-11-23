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“Слуга народу” виключила підозрюваного в корупції нардепа Одарченка з лав партії

Рішення було прийнято одноголосно.

“Слуга народу” виключила підозрюваного в корупції нардепа Одарченка з лав партії
Андрій Одарченко
Фото: Андрій Одарченко

Сьогодні, 23 листопада, нардепа Андрія Одарченка виключили з лав партії “Слуга народу”.

Про це повідомила голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк.

“23 листопада на засіданні дисциплінарної комісії політичної партії “Слуга Народу” всіма членами було одноголосно прийнято рішення щодо виключення з членів партії Андрія Одарченка”, - написала Шуляк.

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Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд взяв під варту з альтернативою застави в 15 млн гривень народного депутата Верховної Ради від "Слуги народу" Андрія Одарченка.

В свою чергу, депутат Одарченко заперечив, що давав хабар голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

"Так, я спілкувався з Мустафою Найємом багато разів на різні теми. Жодних пропозицій неправомірної вигоди я не озвучував. Було виключно спілкування щодо допомоги, виділення коштів Державному біотехнологічному університету", – сказав депутат у ході засідання Вищого антикорупційного суду.

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