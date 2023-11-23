Порошенко заявив, що везе на східний фронт рекордну партію техніки – вантажівки, дрони та півтисячі шин

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко з волонтерами ГО «Справа Громад» везуть на східний фронт рекордну партію техніки – тягачі Foden, DAF і Tatra, пересувні авторемонтні майстерні, лазне-пральні комплекси, дрони, шини для вантажівок та інше спорядження на загальну суму 51 млн грн. Загалом військовим передають 29 одиниць автомобільної техніки та 164 квадрокоптери DJI Mavic, повідомляє пресслужба "ЄС".

«Нічого важливішого для нас зараз немає. Зараз у нас є техніка, яку ми раніше не поставляли. Ми привели її до ладу. Це п’ять машин Tatrа, формула коліс 8 на 8, повітряне охолодження. Це військова машина, яку ми зібрали, зробили ТО. І вони йдуть в десятий армійський корпус», – показав Порошенко.

«Сьогодні відвантажуємо 8 вантажівок DAF, вони йдуть до десантників та артилеристів», – говорить експрезидент.

Партія шин складає 298 «уралівських» шин і 260 болотних. Вони йдуть у десантні, сухопутні бригади та в підрозділи артилерійської розвідки.

Два потужних тягачі Foden вирушають у батальйон логістики командування ДШВ. Кілька бригад також отримають пересувні авторемонтні майстерні. «На жаль, пошкодженої техніки багато. 7 авторемонтних майстерень – це найбільша партія, яка одноразово відвантажувалася нашою командою. А також 7 лазне-пральних комплексів. Ми намагаємося встигнути, щоб вони були у кожному батальйоні, бо вже зима», – наголосив Порошенко. Також на фронт відвезуть тисячі окопних свічок, які виготовили волонтери, та будівельні матеріали для укріплення бліндажів.

Петро Порошенко, який днями повернувся з Міжнародного безпекового форуму у канадському Галіфаксі, каже: на кожній зустрічі із союзниками закликав не зволікати з постачанням зброї для ЗСУ, бо це пришвидшить нашу перемогу. «А ми з цією технікою вже завтра будемо на Сході. І вже завтра наші бійці, які бережуть Україну і рятують нашу землю, які нищать ворога, отримають цю допомогу», – резюмував він.