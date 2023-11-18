Порошенко у Галіфаксі закликав союзників не зволікати з допомогою Україні, бо кожна затримка сприяє Путіну

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі закликав західних союзників не затримувати допомогу Україні, бо кожне зволікання працює на Путіна. Порошенко наголосив, що саме Росія найбільше зацікавлена у дестабілізації ситуації у світі, тому інструктори ПВК Вагнера тренували терористів ХАМАСу перед нападом на Ізраїль.

«Я абсолютно впевнений у причетності Росії, і це військовий злочин, який слід негайно розслідувати. Я особисто знаю як президент України, який стиль бойовиків Вагнера, вони атакують нас з 2014 року. Вони використовують таку ж тактику, як ХАМАС в Ізраїлі. Вони називають це «м’ясний наступ», незалежно від того, скільки терористів загине. Вони не дають їм жодного шансу повернутися, відкривши вогонь. І Вагнер доручив тренувати терористів ХАМАС на Близькому Сході, включаючи Сирію, ймовірно, і у Газі», – заявив Порошенко.

Він зазначив, що наступного року у світі буде 70 виборів для понад трьох мільярдів людей, і Україна не має стати заручницею виборчих кампаній.

«В українській війні немає сірої зони, лише біла і чорна. І якщо ви хочете сидіти осторонь – ви на темному боці. Якщо ви хочете відкласти рішення – ви на темному боці. Якщо ви хочете зупинити, призупинити або використати українську справу з будь-якої іншої причини – ви на боці Путіна. Тому що це – зволікання, а ціна, яку ми платимо за зволікання, величезна», – застеріг Порошенко.

Він подякував партнерам за допомогу і зброю, яку вони надають Україні, однак зауважив, що це має відбуватися вчасно. «Якщо ви зволікаєте рік, це дозволяє Путіну будувати лінію Суровікіна. Якщо ви зволікаєте на півтора року, ви допомагаєте Путіну розробляти систему протиповітряної оборони. Сьогодні, коли ми проводимо наступальну операцію в Авдіівці, ми маємо повне панування ВПС Росії в повітрі. Тому, будь ласка, не зволікайте», – закликав Петро Порошенко.

«Будь ласка, зберігайте єдність. Будь ласка, робіть максимум, що можете. Наприклад, ви сказали, що у нас є дискусія щодо бюджету в США. Будь ласка, використовуйте гроші, заморожені як російські активи. 300 мільярдів просимо негайно направити на посилення української армії. Тому що це найкраща інвестиція, яку ви можете собі уявити», – наголосив Петро Порошенко.