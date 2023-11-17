Зеленський підписав закон про вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про переспрямування так званого військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з місцевих бюджетів до державного, щоб спрямувати ці кошти переважно на закупівлю дронів і озброєння. Про це свідчать дані в картці законопроєкту на сайті Ради, а також повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"З 1 жовтня по 31 грудня 2023 року "військове ПДФО" спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн)", – йдеться у повідомленні народного депутата.

Крім того, в картці відповідного законопроєкту №10037, яка розміщена на сайті Верховної Ради, вказано, що документ було повернуто до парламенту з підписом глави держави 17 листопада.

Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, що передбачає передачу податку на дохід фізичних осіб військових від місцевих громад до державного бюджету. За проголосували 253 депутати. Документ передбачає, що доходи Дорожнього фонду в 2024 спрямують у загальний фонд бюджету і на потреби оборони. Військовий ПДФО зараховуватиметься до державного бюджету з 1 жовтня 2023 і до 31 грудня року, в якому закінчиться воєнний стан. "Звичайне ПДФО" залишається в громадах в обсязі 64% (при цьому не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення).