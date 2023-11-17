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А давайте про болюче відверто Нова країна

А давайте про болюче відверто. Цілком неофіційно і на правах ВПО.

Кабмін запускає експеримент щодо дистанційної оцінки руйнування майна. Не в Маріуполі, в Мелітополі, але навіть не про це. Точніше, чому на Маріуполь треба дивитись інакше і програми мають бути інші.

Що відрізняє Маріуполь від всіх інших окупованих у 2022 році (закреслено) українських міст?

Фото: EPA/UPG

Перше – нелюдський рівень винищення.

Друге – блокування росіянами та унеможливлення безпечної евакуації (та й евакуації загалом).

Результат – не лише втрачене житло. Втрачене все – ти не міг вивезти/забрати/врятувати АБСОЛЮТНО нічого. Навіть під час скаліченої форми евакуації, що дозволили росіяни. Є ще одне таке місто? Вибачте – ні. Я бачив на власні очі, як виїжджали маріупольці і всі інші. В одному місці – на Епіцентрі в Маріуполі. Потім жорстока фільтрація в Маріуполі зробила неможливим навіть повторні заїзди в Маріуполь та назад задля рятунку речей.

Тому ми єдині на зараз, хто втратили все в повному сенсі цього слова. Навіть ті, хто мають (в кого вціліле) житло. В теорії.

Компенсація за втрачене – це єдиний для абсолютної більшості шанс не просто почати нове життя – це можливість банально вижити. Та не повернутись в окупацію – це ж важливо для держави, хіба ні?

Принаймні, має бути. Проте – біг по колу. Нам обіцяють, і все. Водночас потрохи відбираючи те мале, як виплати по 2 тис грн.

Тут я можу насипати популізму про «йду в окоп», але не всі здатні. Або про «йди працювати», але тут відверто скажімо – безробіття шалене. Єдине я не скажу, як оплачувати житло без компенсацій та роботи. І всі ж ми розуміємо, що безхатько переселенець, який ледве зводить кінці з кінцями без додаткової підтримки буде шукати кращої долі. І добре якщо за кордоном, а не поверненням...

Але без зайвої лірики.

Фото: надане Дмитром Лубінцем

Кабмін або має чесно визнати, що грошей на допомогу нема і шукати спільне з депутатами, громадами та ВПО рішення, що робити та як бути. Або визнати очевидне та врешті-решт почати процес виплат маріупольцям. При тому, що данні про знищене є не тільки в Google, а в безлічі офіційних і напів-офіційних ресурсів. Було б бажання.

А так – радію за мелітопольців. Щиро без заздрощів. А ми далі будемо лупцювати всі стіни, аби подати цей непростий мур.

Петро Андрющенко Петро Андрющенко , радник міського голови Маріуполя
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