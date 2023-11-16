TikTok проти книг: як короткі відео впливають на підлітків та чому краще читати, ніж переглядати

«Є злочини гірші, ніж спалювати книги. Наприклад – не читати їх», – сказав колись Рей Бредбері. Проте така істина далеко не всіма сприймається, адже безліч підлітків зараз звикли заміняти читання інтернетом, соцмережами та відеороликами.

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Чи є з того користь?

Короткі відео у соцмережах на кшталт Tik Tok або You Tube Shorts можуть впливати на концентрацію уваги дітей. Вони, зазвичай, короткі та динамічні, що розслабляє мозок і може призвести до зменшення тривалості уваги. Нескінченний потік коротких відеороликів, що забезпечує розважальний вміст всього за 15 секунд, викликає звикання до «швидкого задоволення». Внаслідок цього діти легше відволікаються від більш тривалих завдань, а з часом такі короткі відео стають, як наркотичні речовини.

Залучають користувачів за допомогою «коротких спалахів гострих відчуттів», що може призвести до розвитку залежності. Натомість читання навпаки – не викликає залежності й несе масу позитивних ефектів. Серед доведених науковцями ефектів від читання – збільшення словникового запасу, розвиток аналітичних здібностей, покращення концентрації, розвиток уяви тощо.

Дослідження вчених із Нью-Джерсі показало, що читання протягом 30 хвилин значно знижує кров'яний тиск та гострий стрес. Інше дослідження, проведене у Великій Британії, показало, що читання знижує рівень стресу в учасників на 68%, що є ефективнішим, ніж прогулянка, чаювання або прослуховування музики. Учасникам дослідження потрібно було читати мовчки протягом усього шести хвилин, щоб уповільнити частоту серцевих скорочень та зняти напруження у м'язах. Це означає, що для здоров'я достатньо читати зовсім недовго, але краще це робити регулярно. Також вчені довели, що читання сповільнює вікову втрату пам'яті та розвиток деменції на 32%.

В статті інтернет-журналу The Week згадується цитата Джона Хаттона, педіатра і директора Центру вивчення читання та грамотності в дитячій лікарні в Цинциннаті: «Платформи та соцмережі є «дофаміновою машиною». Дофамін – це нейромедіатор, який мозок виділяє, коли очікує винагороди. Наплив дофаміну підсилює тягу до чогось приємного, будь то смачна їжа, наркотик чи смішне відео TikTok», – пояснив лікар.

Звичайна, буденна діяльність вимагає тривалої зосередженості, фокусуванні на конкретному завданні чи об'єкті, ізоляції від інших подразників. Це важливо для здійснення складних завдань, таких як читання чи вивчення нових матеріалів. Дітям, зазвичай, це дається нелегко – адже префронтальна кора повністю не розвивається до 25 років.

Згідно з дослідженнями, читання насправді змінює біологічну нейронну мережу, що впливає на нашу здатність швидше та «гостріше» мислити, пригадувати давно засвоєну інформацію. Це відбувається завдяки формуванню як нових зв’язків між різними частинами мозку, так і зміцненню вже наявних.

Під час читання мозок створює нові спогади, формує нові синапси, необхідні для передачі інформації від одного нейрона до іншого, зміцнюючи у такий спосіб вже наявні нервові шляхи. Тобто якщо людина читає регулярно, вона може зберігати більшу кількість інформації у пам’яті та водночас набагато швидше її пригадати й відтворити. Тому батькам дуже важливо встановити певні обмеження на використання часу, який дитина проводить в соцмережах та збільшити час, який дитина проводить за читанням книг. На цю проблему вже звернули увагу інтернет-гіганти соцмереж, котрі почали встановлювати певні обмеження для дітей та підлітків.

Тож, думаю, ні для кого не секрет, що книга – це найкращий інструмент для розвитку мозку!

Читання допомагає розвивати фантазію, соціальні стосунки, здатність до співпереживання, спонукає міркувати та мислити образами, дає знання й усвідомлення певних речей. Хороша книга ще й слугує ланкою між поколіннями, є частиною культурного надбання, куди може перенести свого читача.

Відчуваючи себе компетентним у різних питаннях, людина стає більш впевненою у своїх силах і підготовленою до будь-яких життєвих викликів, більш інтелектуальною та терпимою.

Тому, як на мене, вибір між коротким відео з черговим кумедним котиком чи песиком та між хорошою якісною книгою, у якій прихована не просто історія, а й цілий світ – є очевидним. Вже зараз помічаю сплеск цікавості у суспільстві до читання книжок, до українських авторів та книг саме рідною мовою. Мене, як видавця, це дуже тішить.