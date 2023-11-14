Державна підтримка зайнятості є важливим завданням

За інформацією Мінекономіки 9 тис українців стали переможцями грантової програми “Власна справа” від початку її дії та отримають від держави 2,1 млрд грн на старт або розвиток бізнесу. При цьому, переможці мають створити близько 20 тисяч нових робочих місць. Зокрема, переможцями чергової, дев’ятнадцятої, хвилі подачі заяв на мікрогранти визначені 315 українців, які отримають 75 млн грн на старт або розширення свого бізнесу. Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу. Обов'язковою умовою надання коштів (у сумі від 50 до 250 тис грн.) є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту. Українці, що отримали мікрогранти у 2022 році, створили близько 8000 нових робочих місць.

Фото: diia.gov.ua

Державна підтримка зайнятості є важливою з огляду на те, що діючі бізнеси очікують переважно скорочення зайнятості працівників. Так, за даними щоквартального опитування Держстату індикатор очікувань щодо зайнятості працівників у IV кварталі 2023 року становив 97,4%, зменшившись порівняно із попереднім кварталом (98,9%). Баланс очікуваних змін кількості працівників на підприємствах у наступні три місяці був від’ємним за усіма ключовими секторами: у переробній промисловості (-10), будівельній галузі (-26), підприємствах роздрібної торгівлі (-2) та у сфері послуг (-8).

Підтримці економіки України сприятиме також досягнення домовленостей із міжнародними партнерами щодо налагодження транснаціональної логістики та підтримки обороноздатності держави. Так, цього тижня Угорщина підтвердила намір блокувати виділення траншу в 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру. Підставою для блокування траншу є внесення найбільшого угорського банку – OTP Bank – у список "спонсорів війни". Крім того, продовжується блокування кордону з Україною польськими автоперевізниками, які вимагають повернення дозволів для українських перевізників, посилення вимог перевезень в рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту) та заборони реєстрації в Польщі компаній з капіталом з-поза меж ЄС.

Бюджетна сфера

За повідомленням Міністерства фінансів на соціальні виплати у січні ‒ жовтні 2023 року із держбюджету було спрямовано 371,3 млрд грн, зокрема у жовтні – 35,42 млрд гривень. Найбільший обсяг коштів було виділено на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду – 226,6 млрд грн, із них у жовтні – 22,7 млрд грн. Крім того, на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, було виділено 85,6 млрд грн, із них у жовтні – 8,3 млрд грн, на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам – 36,5 млрд грн, із них у жовтні – 2,1 млрд грн.

Під час аукціону з розміщення державних цінних паперів, який відбувся 07.11.2023, Міністерство фінансів залучило для фінансування державного бюджету 11,1 млрд гривень на строки від 6 місяців до 3 років із середньозваженою доходністю за окремими випусками від 17,0% до 18,9%. Найбільшим попитом користувалися військові ОВДП із погашенням у червні 2024 р. та липні 2025 р. Ринковий попит на усі запропоновані серії ОВДП перевищував пропозицію, що дозволило Міністерству фінансів знижувати граничний рівень доходності державних цінних паперів. Середньозважений рівень доходності нових гривневих запозичень становив 18,04%.

Валютний ринок

Збільшення пропозиції іноземної валюти на безготівковому сегменті ринку поряд зі скороченням попиту на неї обумовило зменшення потреби в інтервенціях Національного банку з метою збалансування ринку. Так, обсяг чистого продажу іноземної валюти Національним банком минулого тижня становив 388 млн доларів США порівняно із 563 млн доларів США тижнем раніше. З початку року продаж іноземної валюти Національним банком становив 23,4 млрд доларів США.

Водночас обсяг міжнародних резервів України залишається достатнім як для підтримки стабільності курсу гривні, так і для виконання міжнародних зобов’язань України. Так, станом на 1 листопада 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 39 млрд доларів США, знизившись за попередній місяць на 1,9%. Упродовж жовтня 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників. По-перше, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця становив 3,3 млрд доларів США порівняно із 2,7 млрд доларів США у вересні. По-друге, на валютні рахунки Уряду в Національному банку надійшло 3,3 млрд доларів США, з яких 1,6 млрд доларів США – макрофінансова допомога від ЄС, 1,15 млрд доларів США – грант від Сполучених Штатів через Цільовий фонд донорів Світового банку, 0,6 млрд доларів США – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). По-третє, Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 0,9 млрд доларів США, з яких 715 млн доларів США – за обслуговування та погашення валютних ОВДП, 136 млн доларів США – борг перед Світовим банком, решта – борг перед іншими міжнародними кредиторами. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 80,1 млн доларів США.

З метою посилення дисципліни дотримання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності граничних строків розрахунків за операціями з експорту товарів та забезпечення повернення валютної виручки в установлені граничні строки розрахунків Національний банк за поданням Кабінету Міністрів України встановив на рівні 90 календарних днів граничні строки розрахунків за операціями з експорту товарів, що класифікуються за кодами згідно з УКТ ЗЕД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306 (експорт зернових, олійних і продуктів переробки), здійснених із 11 листопада 2023 року. Раніше граничні строки розрахунків для таких операцій, що здійснювалися з 05 квітня 2022 року, були встановлені на рівні 180 календарних днів.

Підтримці стабільності на валютному ринку сприятиме і досягнення угоди на рівні персоналу в межах другого перегляду програми розширеного фінансування з МВФ. За результатами роботи місії Міжнародного валютного фонду, що працювала у Варшаві з 6 до 10 листопада 2023 року. З урахуванням досягнутої домовленості, Рада виконавчих директорів МВФ розгляне питання щодо надання Україні траншу в сумі 663,9 млн СПЗ (еквівалент 900 млн дол. США).

Фінансовий сектор

Обсяг банківського кредитування у жовтні продовжував зростати, головним чином за рахунок активізації гривневого кредитування населення (+1,8% або 3,7 млрд гривень за місяць). Водночас обсяг корпоративного кредитування у жовтні залишався на рівні попереднього місяця: незначне скорочення кредитів бізнесу у гривні (-0,1% за місяць) було компенсоване збільшенням корпоративного кредитного портфелю банків в іноземній валюті (+0,7% за місяць).

При цьому, обсяг депозитів в банківській системі продовжував активно зростати як за рахунок збільшення залишків коштів на рахунках населення, так і бізнесу. Гривневі кошти на рахунках бізнесу зросли у жовтні на 1,3%, валютні кошти на рахунках бізнесу та населення – на 2,0% та 2,7% відповідно (або на 432 млн доларів США у доларовому еквіваленті).

Характерно, що процентні ставки за операціями банків нерівномірно реагували на зниження облікової ставки НБУ: ставки за гривневими депозитами домашніх господарств та бізнесу у жовтні скоротилися на 0,4 в. п. та 1,9 в. п. (до 11,9% та 10,6% відповідно), тоді як вартість гривневих кредитів для населення та бізнесу, навпаки, зросла – на 0,2 в. п. та 0,4 в. п. (до 34,8% та 19,0% відповідно).

За результатами жовтня показники адекватності капіталу українських банків зросли: регулятивного – до 25,3%, основного – до 14,9% (у вересні, відповідно 25,0% та 14,8%), що понад як удвічі перевищує мінімальні нормативні вимоги НБУ (10% та 7% відповідно). Банки також продовжують дотримуватися нормативів концентрації ризиків.

При цьому, обсяг ліквідності банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) збільшився до понад 720 млрд грн, з яких понад 500 млрд – у депозитних сертифікатах НБУ. Основним чинником зростання рівня банківської ліквідності виступали активні витрати з Єдиного казначейського рахунку Уряду на тлі помірного обсягу інтервенцій Національного банку з продажу іноземної валюту, які мали обмежуючий вплив на обсяг вільної ліквідності в банківській системі.

На умовах програми «Доступні кредити 5-7-9%» минулого тижня банками було видано 342 пільгові кредити на загальну суму 1,8 млрд грн, з них близько чверті – державними банками. Загальна кількість виданих кредитів з початку широкомасштабних воєнних дій на території України за програмою досягла 40,9 тисяч на загальну суму майже 160 млрд. гривень. З огляду на пріоритетність цілей воєнного часу кредити переважно видавалися банками на підтримку с/г виробництва та антивоєнні цілі. Частка інвестиційних кредитів за програмою становить близько 6,5%.