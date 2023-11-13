Польські перевізники продовжать блокувати кордон з Україною після переговорів

Представники польських автоперевізників, які блокують кордон з Україною, заявили, що останні переговори з українськими урядовцями не змогли покласти край суперечці, – пише The Guardian.

У понеділок частина польских перевізників зустрілася з представниками українського та польського урядів.

«Ми не дійшли згоди. Українська сторона не бере до уваги наші вимоги», – заявив Рафал Меклер, лідер протесту в прикордонному Дорогуську.

Нагадаємо, минулого тижня польські автоперевізники почали блокування трьох основних пунктів пропуску. Вони стверджують, що послаблення правил доступу до ЄС після вторгнення Росії в Україну призвело до напливу української конкуренції, що серйозно вплинуло на їхні прибутки.

Через страйк польських перевізників на українсько-польському кордоні з обох сторін були заблоковані понад 20 тис. транспортних засобів.У понеділок 13 листопада представники Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури намагалися домовитися з представниками польської сторони щодо розблокування пунктів пропуску.