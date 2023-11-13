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До кінця року Франція планує навчити 7000 українських військових, — Associated Press

Зусилля щодо військової підготовки України досягли важливих результатів.

До кінця року Франція планує навчити 7000 українських військових, — Associated Press
Фото: КМДА

Цього року Франція має намір підготувати 7000 українських військових — деяких у Польщі, інших на французьких базах — у рамках місії Європейського Союзу з військової допомоги Україні, яка розпочалася минулого року. Зусилля щодо військової підготовки України досягли важливих результатів навіть тоді, коли увага зосередилася на Газі, — пише "Associated Press".

Початковою метою місії ЄС було навчити 15 000 українських солдатів, але вона значно перевищила цю ціль і тепер очікує досягти 35 000 до кінця цього року. Комісія ЄС каже, що всі, крім трьох із 27 країн-членів ЄС, а також Норвегія, яка не є членом ЄС, забезпечили навчальні курси або інструкторів для українців.

Минулого тижня французька армія надала агентству Associated Press доступ на тренувальну базу в сільській місцевості Франції, щоб поспостерігати за тим, як останній клас українських піхотинців проходить випробування наприкінці чотиритижневого курсу.

Видання зазначає, що крім базової підготовки щодо поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою та інших навичок, інструктори також передають спеціальні військові ноу-хау, починаючи від розмінування і нанесення ударів з води на борту невеликих катерів до ремонту обладнання, навчання офіцерів і навіть допомоги українським військовим капеланам.

13 листопада у Румунії розпочалися навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Навчання пілотів у центрі, що розташований за 150 кілометрів на схід від Бухареста, триватимуть пів року. Компанія Lockheed, яка виробляє F-16, надала інструкторів і технічний персонал для проведення навчань.

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