До кінця року Німеччина передасть Україні ще дві системи IRIS-T

Вже до кінця року Німеччина передасть ще дві додаткових системи протиповітряної оборони IRIS-T. За словами посла ФРН в Україні Мартіні Єґера, ФРН зацікавлена у довготривалих стратегічних відносинах з Україною. Про це посол Німеччини розповів на форумі "Формула успіху України", — пише Укрінформ.

Дипломат повідомив, що Німеччина й Україна домовилися щодо постачання додаткових систем Patriot та IRIS-T. Вже до кінця року планується поставити Україні ще дві системи ППО IRIS-T на додачу до трьох переданих раніше.

"Це важливо для кращого захисту українських міст від російських ракет", — піддкреслив посол.

Також, Єґер наголосив, що оборонна промисловість Німеччини зацікавлена вибудовувати довготривалі стратегічні відносини з вашою країною. В основному підтримка спрямовується на галузь ППО.

"Також ми робимо свій значний внесок у напрямку зміцнення українських енергосистем, зокрема, йдеться про підтримку енергетичних спроможностей. Ми вважаємо дуже важливим, щоб ця зима пройшла без відключень (електроенергії в Україні - ред.)", – наголосив дипломат.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив плани ФРН подвоїти військову допомогу Україні у 2024 році. За словами міністра, рішення про подвоєння допомоги ухвалене через те, що Збройні сили вимушені перейти до оборони через брак ресурсів.