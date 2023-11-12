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Хвилинка неспокою
Хвилинка неспокою
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ВООЗ закликала до негайного припинення вогню у Секторі Гази

"Ситуація важка та небезпечна".

ВООЗ закликала до негайного припинення вогню у Секторі Гази
Фото: twitter.com/WHO

Всесвітня організація охорони здоров'я зв'язалася з медичними працівниками лікарні Аль-Шифа у Секторі Гази та з'ясувала, що медзаклад більше не функціонує так, як необхідно.

Про це повідомив голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреїсус у соцмережі Х.

"Ситуація важка та небезпечна. Минуло 3 дні без електрики, без води та з дуже поганим інтернетом, що серйозно вплинуло на нашу здатність надавати необхідну допомогу. Лікарня більше не функціонує як лікарня", - написав він.

За його словами, постійні обстріли та бомбардування у тому районі посилили і без того критичну ситуацію. Серед пацієнтів лікарні значно зросла кількість смертей.

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"Світ не може мовчати, поки лікарні, які мають бути безпечними притулками, перетворюються на місця смерті, спустошення та розпачу. Припинення вогню. Зараз", - наголосив Гебреїсус.

Нагадаємо, високий представник ЄС Жозеп Боррель раніше заявив, що Європейський союз серйозно стурбований поглибленням гуманітарної кризи в секторі Газа, усі 27 країн-членів закликали ХАМАС негайно звільнити всіх заручників.

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