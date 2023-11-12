ВООЗ закликала до негайного припинення вогню у Секторі Гази

Всесвітня організація охорони здоров'я зв'язалася з медичними працівниками лікарні Аль-Шифа у Секторі Гази та з'ясувала, що медзаклад більше не функціонує так, як необхідно.

Про це повідомив голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреїсус у соцмережі Х.

"Ситуація важка та небезпечна. Минуло 3 дні без електрики, без води та з дуже поганим інтернетом, що серйозно вплинуло на нашу здатність надавати необхідну допомогу. Лікарня більше не функціонує як лікарня", - написав він.

За його словами, постійні обстріли та бомбардування у тому районі посилили і без того критичну ситуацію. Серед пацієнтів лікарні значно зросла кількість смертей.

"Світ не може мовчати, поки лікарні, які мають бути безпечними притулками, перетворюються на місця смерті, спустошення та розпачу. Припинення вогню. Зараз", - наголосив Гебреїсус.

Нагадаємо, високий представник ЄС Жозеп Боррель раніше заявив, що Європейський союз серйозно стурбований поглибленням гуманітарної кризи в секторі Газа, усі 27 країн-членів закликали ХАМАС негайно звільнити всіх заручників.