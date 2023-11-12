Бюджет-2024: гроші на оборону, марафон і серіали
Бюджет-2024: гроші на оборону, марафон і серіали
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Окупанти намагалися атакувати Київ балістикою, в області пошкоджено будинки (оновлено)
Окупанти намагалися атакувати Київ балістикою, в області пошкоджено будинки (оновлено)
У частині Києва кілька днів не буде гарячої води та опалення
У частині Києва кілька днів не буде гарячої води та опалення
Хвилинка неспокою
Хвилинка неспокою
The Washington Post: атаку на “Північні потоки” координував український полковник ССО Роман Червінський
The Washington Post: атаку на “Північні потоки” координував український полковник ССО Роман Червінський
Наступного тижня Києву прогнозують перший сніг, водіїв просять підготуватися
Наступного тижня Києву прогнозують перший сніг, водіїв просять підготуватися
У Києві та області пролунали вибухи (оновлено)
У Києві та області пролунали вибухи (оновлено)
В Росії горить пороховий завод у Тамбовській області, - соцмережі
В Росії горить пороховий завод у Тамбовській області, - соцмережі
ГоловнаСвіт

Пʼятеро американських військових загинули в авіакатастрофі в Середземному морі

Європейське командування США не уточнює тип літака або звідки він летів.

Пʼятеро американських військових загинули в авіакатастрофі в Середземному морі
Ілюстративне фото
Фото: Associated Press

Пʼятеро американських військовослужбовців загинули, коли військовий літак впав у Середземне море під час навчань.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на AFP.

Європейське командування США (EUCOM)  не уточнює тип літака або звідки він летів, але Сполучені Штати розгорнули авіаносну ударну групу в цьому районі в рамках зусиль, щоб запобігти переростанню війни Ізраїлю та радикального угруповання ХАМАС у регіональний конфлікт.

"Під час звичайної місії з дозаправки в повітрі в рамках тренувань військовий літак США з п’ятьма військовослужбовцями зазнав аварії та впав у Середземне море. Усі п’ятеро військовослужбовців на борту літака загинули", – йдеться в заяві EUCOM щодо інциденту, який стався 10 листопада.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, останніми роками було кілька інших катастроф американських військових літаків. Так, у вересні 2023 року впав літак-невидимка F-35, пілот зміг катапультуватися. У березні два гелікоптери армії США розбилися під час нічних тренувань у штаті Кентуккі, тоді загинули всі девʼять солдатів в обох гелікоптерах.

Четверо морських піхотинців США загинули під час навчань НАТО в Норвегії в 2022 році, коли впав літак V-22B Osprey.

А в 2021 році два пілоти ВМС США катапультувалися зі свого реактивного літака T-45C Goshawk незадовго до того, як він розбився під час навчань поблизу Форт-Ворта, штат Техас.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies