Пʼятеро американських військових загинули в авіакатастрофі в Середземному морі

Європейське командування США не уточнює тип літака або звідки він летів.

Пʼятеро американських військовослужбовців загинули, коли військовий літак впав у Середземне море під час навчань.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на AFP.

Європейське командування США (EUCOM) не уточнює тип літака або звідки він летів, але Сполучені Штати розгорнули авіаносну ударну групу в цьому районі в рамках зусиль, щоб запобігти переростанню війни Ізраїлю та радикального угруповання ХАМАС у регіональний конфлікт.

"Під час звичайної місії з дозаправки в повітрі в рамках тренувань військовий літак США з п’ятьма військовослужбовцями зазнав аварії та впав у Середземне море. Усі п’ятеро військовослужбовців на борту літака загинули", – йдеться в заяві EUCOM щодо інциденту, який стався 10 листопада.

Нагадаємо, останніми роками було кілька інших катастроф американських військових літаків. Так, у вересні 2023 року впав літак-невидимка F-35, пілот зміг катапультуватися. У березні два гелікоптери армії США розбилися під час нічних тренувань у штаті Кентуккі, тоді загинули всі девʼять солдатів в обох гелікоптерах.

Четверо морських піхотинців США загинули під час навчань НАТО в Норвегії в 2022 році, коли впав літак V-22B Osprey.

А в 2021 році два пілоти ВМС США катапультувалися зі свого реактивного літака T-45C Goshawk незадовго до того, як він розбився під час навчань поблизу Форт-Ворта, штат Техас.