Країни Європи та США збільшують виробництво ППО, – Ігнат

Країни Європи та Америка збільшують виробництво засобів ППО і ракет до них. Про це розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами Ігнатау Німеччині, Франції та США вже стартувало виробництво додаткових засобів протиповітряної оборони та ракет.

"Вони це робитимуть для себе і, сподіваюся, для України”, – додав речник.

На думку Ігната, Україні необхідно замінювати радянське озброєння на сучасне.

Щодо можливості оренди засобів ППО для захисту повітряного простору України, речник зазначив, що така практика в українських союзників не є поширеною, адже кожна країна захищає свій повітряний простір.

“Були випадки, коли Україна брала комплекс для захисту певного об’єкта, щоб особовий склад вивчився на ньому працювати. Цей комплекс повернуто і це не є якимось поширеним явищем. Ніхто ППО не дасть в оренду. Його мало і кожна країна захищає свій повітряний простір і національні інтереси”, – підкреслив Ігнат.

Україна закликає Францію надати додаткові боєприпаси для систем ППО, адже напередодні ймовірних масованих обстрілів взимку боєприпаси необхідні.