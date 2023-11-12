Бюджет-2024: гроші на оборону, марафон і серіали
Бюджет-2024: гроші на оборону, марафон і серіали
Наступного тижня Києву прогнозують перший сніг, водіїв просять підготуватися
Наступного тижня Києву прогнозують перший сніг, водіїв просять підготуватися
The Washington Post: атаку на “Північні потоки” координував український полковник ССО Роман Червінський
The Washington Post: атаку на “Північні потоки” координував український полковник ССО Роман Червінський
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
В Росії горить пороховий завод у Тамбовській області, - соцмережі
В Росії горить пороховий завод у Тамбовській області, - соцмережі
Окупанти намагалися атакувати Київ балістикою, в області пошкоджено будинки (оновлено)
Окупанти намагалися атакувати Київ балістикою, в області пошкоджено будинки (оновлено)
Хвилинка неспокою
Хвилинка неспокою
У Києві та області пролунали вибухи (оновлено)
У Києві та області пролунали вибухи (оновлено)
У частині Києва кілька днів не буде гарячої води та опалення
У частині Києва кілька днів не буде гарячої води та опалення
ГоловнаСвіт

Країни Європи та США збільшують виробництво ППО, – Ігнат

Також збільшилося виробництво ракет.

Країни Європи та США збільшують виробництво ППО, – Ігнат
ППО Patriot
Фото: Олексій Резніков twitter

Країни Європи та Америка збільшують виробництво засобів ППО і ракет до них. Про це розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами Ігнатау Німеччині, Франції та США вже стартувало виробництво додаткових засобів протиповітряної оборони та ракет.

"Вони це робитимуть для себе і, сподіваюся, для України”, – додав речник.

На думку Ігната, Україні необхідно замінювати радянське озброєння на сучасне.

Щодо можливості оренди засобів ППО для захисту повітряного простору України, речник зазначив, що така практика в українських союзників не є поширеною, адже кожна країна захищає свій повітряний простір.

“Були випадки, коли Україна брала комплекс для захисту певного об’єкта, щоб особовий склад вивчився на ньому працювати. Цей комплекс повернуто і це не є якимось поширеним явищем. Ніхто ППО не дасть в оренду. Його мало і кожна країна захищає свій повітряний простір і національні інтереси”, – підкреслив Ігнат.

Україна закликає Францію надати додаткові боєприпаси для систем ППО, адже напередодні  ймовірних масованих обстрілів взимку боєприпаси необхідні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies