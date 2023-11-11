Німеччина виділить на допомогу палестинцям ще 38 млн євро

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що країна виділить ще 38 млн євро на гуманітарну допомогу мешканцям сектору Гази.

Про це вона сказала під час свого візиту до Рамалли на Західному березі річки Йордан у суботу, 11 листопада, пише DW.

Бербок зазначила, що загальний обсяг коштів, виділених Німеччиною на гуманітарну допомогу Палестинським територіям у 2023 році, становитиме 160 млн євро. Глава МЗС Німеччини знову наголосила, що близькосхідний конфлікт має бути вирішено на основі створення двох держав.

Коментуючи бойові дії у секторі Гази, Бербок закликала розширити гуманітарні паузи, щоб забезпечити доступ води, їжі та ліків. Лікарні Гази потребують безперебійного постачання, а нинішнього обсягу гуманітарної допомоги "далеко" не достатньо, зазначила голова дипломатії ФРН.

Як заявила Бербок за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Палестинської національної адміністрації Мухаммедом Штайє, "не слід заперечувати", що причиною війни став "варварський напад ХАМАС" на Ізраїль. Але також очевидно, що майбутнє палестинців має бути кращим, ніж їхнє сьогодення та минуле, наголосила міністр.

Зазначається, що поїздка Бербок на Близький Схід присвячена обговоренню ситуації із заручниками, викраденими бойовиками ХАМАС, гуманітарного становища цивільного населення в секторі Гази та шляхів до можливого миру на основі рішення про створення двох держав.

Нагадаємо, 10 листопада міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вирушила з черговою поїздкою на Близький Схід. Бербок відвідає Об’єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію та Ізраїль.