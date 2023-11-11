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П'ятьох громадян Болгарії звинувачують у шпигунстві на користь Росії

Їх судитимуть наступного року.

П'ятьох громадян Болгарії звинувачують у шпигунстві на користь Росії
Фото: armyinform.com.ua

П'ять громадян Болгарії, які вже кілька місяців перебувають під вартою у Великій Британії, постануть перед судом за звинуваченнями у шпигунстві на користь Росії у жовтні наступного року,  — пише "Голос Америки".

"Орлін Руссев, Бізер Джамбазов, Катрін Іванова, Іван Стоянов і Ваня Габерова були частиною "мережі", яка збирала інформацію на користь Росії. Згідно зі звинуваченнями, вони брали участь у “змові з метою збору інформації, яка має бути прямо чи опосередковано корисною для ворога, щоб завдати шкоди безпеці та інтересам держави”,  — пише видання.

Відомо, що болгарські громадяни діяли у співпраці з іншою особою, відомою як Ян Марсалек, який є громадянином Австрії. Марсалек є колишнім операційним директором платіжної компанії Wirecard. Його оголосили у розшук у Німеччині через звинувачення в шахрайстві.

Антитерористична поліція заарештувала п’ятьох болгар у лютому 2023 року відповідно до Закону про державну таємницю. Хоч збір інформації здебільшого відбувався за межами Великої Британії, координація цієї діяльності велася зі Сполученого Королівства.

Згідно зі звинуваченнями, злочинна діяльність тривала в період з 30 серпня 2020 року по 8 лютого 2022 року.

Руссеву, Джамбазову та Івановій також інкримінують "зберігання з неправомірним умислом підроблених документів, що посвідчують особу". Зокрема, вони мали паспорти та посвідчення особи з Болгарії, Франції, Італії, Іспанії, Хорватії, Словенії, Греції та Чехії. До арешту обвинувачені вже багато років проживали у Великій Британії.

Прокуратура Латвії звинуватила шістьох місцевих жителів у керівництві організацією "Антифашисти Прибалтики" та участі у злочинах, скоєних цією організацією. 

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