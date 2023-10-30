У Латвії висунули звинувачення керівництву “Антифашистів Прибалтики”

Три особи перебувають за межами Латвії, вони оголошені у розшук.

Прокуратура Латвії звинуватила шість місцевих жителів у керівництві організацією "Антифашисти Прибалтики" та участі у злочинах, скоєних цією організацією.

Про це повідомляє Delfi.

Усіх шістьох обвинувачених викликали до прокуратури для проведення процесуальних дій. Їх імена - Тетяна Андрієць, Олександр Жгун, Станіслав Букайн, Сергій Васильєв, Вікторія Матуле та Роман Самуль.

Зазначається, що три особи перебувають за межами Латвії, вони оголошені у розшук. Хоча прокуратура не називає імен розшукуваних, раніше повідомлялося, що Самуль переїхав до Білорусі, а Васильєв згадувався у ЗМІ як лідер "Антифашистів Прибалтики" і також знаходиться за межами Латвії.

За злочин, в якому обвинувачують керівництво “Антифашистів Прибалтики”, передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі чи позбавлення волі терміном від 10 до 20 років.

Раніше повідомлялось, що Служба державної безпеки (СДБ) Латвії звернулася до прокуратури з проханням порушити кримінальне переслідування проти таксиста, що збирав інформацію для спецслужб РФ. Зловмисник виконував доручення злочинної організації "Антифашисти Прибалтики", систематично збирав і передавав росіянам інформацію про особовий склад та техніку збройних сил Латвії та країн-союзників на території країни і про компанії, які підтримують Україну та протистоять російській агресії.