Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
Рада проголосувала за заборону УПЦ МП у першому читанні
Рада проголосувала за заборону УПЦ МП у першому читанні
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Відомо вже про 5 загиблих (оновлено)
Росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Відомо вже про 5 загиблих (оновлено)
​Хто і як керує війною
​Хто і як керує війною
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
Довічний PEP. Політично значущі особи України і їхні родичі будуть під наглядом
Довічний PEP. Політично значущі особи України і їхні родичі будуть під наглядом
Байден в Ізраїлі. Трагедія в Аль-Ахлі. Війна розростається
Байден в Ізраїлі. Трагедія в Аль-Ахлі. Війна розростається
​Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП (ПРІЗВИЩА)
​Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП (ПРІЗВИЩА)
ГоловнаСвіт

Прокуратуру Латвії просять порушити переслідування проти таксиста, що збирав інформацію для спецслужб РФ

Громадянин Латвії підтримував регулярний зв'язок із лідерами злочинної організації "Балтійські антифашисти".

Прокуратуру Латвії просять порушити переслідування проти таксиста, що збирав інформацію для спецслужб РФ

Днями Служба державної безпеки (СДБ) Латвії звернулася до прокуратури з проханням порушити кримінальне переслідування проти таксиста, що збирав інформацію для спецслужб РФ, передає Delfi.

Зловмисник виконував доручення злочинної організації «Балтійські антифашисти». Він систематично збирав і передавав росіянам інформацію про особовий склад та техніку збройних сил Латвії та країн-союзників на території країни і про компанії, які підтримують Україну та протистоять російській агресії.

Також «прибалтійські антифашисти» отримали від зловмисника інформацію про стратегічно важливі об'єкти на території Латвії.

Для отримання такої інформації сприяла робота таксиста. Це о дозволяло відносно спокійно перебувати поблизу аеропорту, порту та інших стратегічно важливих об'єктів.

Під час розслідування Служба державної безпеки виявила 23 випадки шпигунства з боку приватних осіб. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, цього таксиста затримали у серпні. Опісля суд дав дозвіл на застосування до підозрюваного запобіжного заходу – позбавлення волі.

За місцем проживання підозрюваного провели обшук, виявивши кілька носіїв інформації, а також символіку, що засвідчує прокремлівську ідеологічну позицію особи, як-от прапори Росії та СРСР.

До речі, у Латвії причетність злочинної організації «Балтійські антифашисти» належить до злочинів проти національної безпеки і загрожує кримінальною відповідальністю.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies