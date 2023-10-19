Прокуратуру Латвії просять порушити переслідування проти таксиста, що збирав інформацію для спецслужб РФ

Днями Служба державної безпеки (СДБ) Латвії звернулася до прокуратури з проханням порушити кримінальне переслідування проти таксиста, що збирав інформацію для спецслужб РФ, передає Delfi.

Зловмисник виконував доручення злочинної організації «Балтійські антифашисти». Він систематично збирав і передавав росіянам інформацію про особовий склад та техніку збройних сил Латвії та країн-союзників на території країни і про компанії, які підтримують Україну та протистоять російській агресії.

Також «прибалтійські антифашисти» отримали від зловмисника інформацію про стратегічно важливі об'єкти на території Латвії.

Для отримання такої інформації сприяла робота таксиста. Це о дозволяло відносно спокійно перебувати поблизу аеропорту, порту та інших стратегічно важливих об'єктів.

Під час розслідування Служба державної безпеки виявила 23 випадки шпигунства з боку приватних осіб.

Нагадаємо, цього таксиста затримали у серпні. Опісля суд дав дозвіл на застосування до підозрюваного запобіжного заходу – позбавлення волі.

За місцем проживання підозрюваного провели обшук, виявивши кілька носіїв інформації, а також символіку, що засвідчує прокремлівську ідеологічну позицію особи, як-от прапори Росії та СРСР.

До речі, у Латвії причетність злочинної організації «Балтійські антифашисти» належить до злочинів проти національної безпеки і загрожує кримінальною відповідальністю.